全台首座面積最大 彰濱崙尾綠能專區啟動

繼彰濱崙尾西區已由中華電信承攬為台電興建140公頃、總計100MW光電廠，經濟部工業局再於崙尾東區海埔新生地打造347公頃的水上浮動式光電廠，裝置容量有320MW。(彰化縣政府提供)

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經濟部政務次長曾文生(左5)、彰化縣副縣長林明裕(左4)，17日在彰濱工業區宣布全台首座、面積最大的太陽能光電廠正式啟動。（謝瓊雲攝）
曾文生(右1)與林明裕(右2)聽取厚固能源公司代表說明開發計畫。(謝瓊雲攝)
經濟部工業局打造彰濱綠能專區，配合潮汐將採特殊自然工法，設置隨漲退潮浮動的水上型太陽光電系統。（謝瓊雲攝）

經濟部工業局17日至彰濱工業區舉行「彰濱綠能、光電躍升」彰濱崙尾綠能專區啟動儀式，宣布經由遴選引進辰亞電力、厚固光電、曄恆能源三家廠商，將開發特殊水上型太陽能光電系統，打造成全台首座且面積最大的綠能專區。

啟動儀式由經濟部次長曾文生、彰化縣副縣長林明裕、工業局副局長游振偉，辰亞能源董事長胡劭德、厚固光電董事長廖國榮、曄恆能源董事卓國良即彰濱廠商協進會代表共同參與。

彰濱崙尾段東區的海埔新生地，原打算採填海造陸方式開發，但經評估後決定改採自然工法設置水上型太陽能光電系統。

曾文生表示，政院加速太陽光電2年推動計畫，力拼2年內裝置容量達到1.52GW；彰濱綠能專區三月完成招標、6月正式簽約，總面積達347公頃、引進民間集資163億元，裝置容量共計320MW，年發電量達4.36億度；未來從台61線高架道路看下去一整片，將會是全台灣規模的最大的第一座太陽能光電廠。

他相信，光電專區將成為彰化邁向風光大縣的全新里程碑，也將是最顯著的地標景觀，位在海岸線上規模龐大的光電廠，漲潮時太陽能發電板浮在水上，退潮時落在地上，是台灣人智慧結晶，顯示推動能源轉型的態度和決心。

林明裕表示，彰濱崙尾東區裝置容量有320MW、由中華電信拿下台電的崙尾西區即將建置完成有100MW，加上縣內屋頂型設置在工廠有89MW、校園31MW，還有大城芳苑地不利耕種區40MW，合計逾580MW，可供全縣一半家庭用電。

他說，待彰濱外海離岸風電建置完成8.5GW，屆時彰化縣的發電量，將可供應全台一半的家庭用電；目前三家業者6月皆已得標、完成簽約，他也不忘當面喊話，提醒工程動工後的印花稅，要向在地繳納，做為挹注學童營養午餐的綠能稅收。

(中時 )

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