面臨漏氣危機！ 苗栗還有912顆瓦斯鋼瓶開關未回收

2018年07月17日 18:05 中時 何冠嫻

日前經濟部標準檢驗局檢驗發現，有3批瓦斯鋼瓶開關閥出現漏氣問題，要求業者停售回收。苗栗縣消防局表示，目前縣內仍有912顆正被消費者使用著，呼籲民眾檢查開關閥型號，向瓦斯行要求更換鋼瓶。

經濟部標準檢驗局經查驗發現，台北市的瓦斯分裝場中，由台灣保安工業公司（TPA）進口的插銷型瓦斯鋼瓶開關閥有漏氣問題，其製造月份為2017年9月、10月、11月，立即要求業者停止使用並將其回收。苗栗消防局表示，有問題的瓦斯鋼瓶開關有2個插銷上分別印有代表台灣保安工業股份有限公司字母與型號的TPA、V2S-PA，以及製造日期字樣2017-09、2017-10或2017-11，皆有漏氣之虞。

消防局表示，經苗栗唯一的檢驗廠，北誼興業股份有限公司通霄分公司檢視，苗栗縣有漏氣問題的瓦斯鋼瓶開關數量總計2800顆，目前已回收1888顆，仍有912顆遍布在瓦斯行，甚至正被消費者使用著。

苗栗消防局呼籲，民眾應立即檢查家中瓦斯鋼瓶的開關上是否同時印有TPA、V2S-PA，以及製造日期2017-09或2017-10或2017-11字樣，若有的話可立即向瓦斯行要求更換鋼瓶。消防局也傳授瓦斯外洩的檢查撇步，將肥皂水塗抹於鋼瓶開關閥上，若有出現冒泡即有漏氣問題，須立即更換。

(中時 )