《中時晚間快報》阿帕契成軍 蔡英文校閱讚戰力強

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綜合報導

◎阿帕契成軍 蔡英文校閱讚戰力強

陸軍航空第601旅AH-64E阿帕契攻擊直升機「全作戰能力」成軍典禮17日登場，由總統蔡英文親臨主持，象徵陸軍的立體作戰能量開啟新的一頁。蔡英文致詞強調，「有信心這支部隊真的戰力強」，將成為防衛固守、重層嚇阻中非常堅強的一道防線。

◎山神形成、安比準備上場 雙颱恐接連報到

氣象局預報員官欣平表示，原本在菲律賓北方的熱帶性低氣壓17日上午增強為輕度颱風，即第9號颱風山神，以時速42公里向海南島快速移動，對台灣無直接影響。不過在菲律賓東方海面還有一個熱帶性低氣壓，可能在本周內增強為第10號颱風安比，移動路線較靠近台灣，值得注意。未來幾天東風偏強，過山沉降後造成焚風，西半部大都高溫炎熱，僅山區有陣雨。

◎日本酷熱3連休 14人中暑死亡、5千人送醫

日本列島連日酷暑，氣象廳預測，西日本和東日本17日的氣溫將上升，民眾應嚴防中暑。日本共同社統計，14至16日的3連休，共有5616人因中暑送醫，新潟、愛知、靜岡、三重等各縣共14人死亡。

◎蕭敬騰真人動態音樂貼圖 蕭式金句幽默實用

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）先前發行新專輯《欲望反光》，近來再出新招，17日宣布首度與LINE合作真人動態音樂貼圖，為了這次的貼圖合作，老蕭特地進棚拍攝，並與工作人員用心挑選最有感的「蕭式金句」，老蕭直呼：「就是要為你出聲不省話。」

(中時電子報)

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