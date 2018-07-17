苗栗客家採茶劇團 獲6項傳藝金曲獎入圍肯定

陳思朋（左）與陳芝后（右）因《駝背漢與花姑娘》，分別獲得最佳個人表演新秀獎及年度最佳演員獎的入圍肯定。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
縣長徐耀昌與文觀局長林彥甫，於17日頒獎表揚榮興客家採茶劇團的各入圍者。（何冠嫻攝）

苗栗知名的「榮興客家採茶劇團」由創辦人鄭榮興率領，獲第29屆傳藝金曲獎6項大獎提名入圍，其中對客家語完全陌生的團員陳芝后更憑一字一音的學習，今年以客家大戲《駝背漢與花姑娘》榮獲入圍年度最佳演員獎。

今年傳藝金曲獎894件參賽作品中只有69件入圍，其中榮興客家採茶劇團囊括6項入圍。縣長徐耀昌17日上午偕同苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表揚榮興客家採茶劇團的入圍者們。

榮興客家採茶劇團今年以客家大戲《駝背漢與花姑娘》與2017精緻客家大戲《膨風美人》，同時入圍最佳傳統表演藝術影音出版獎項、鄭榮興以《駝背漢與花姑娘》與《膨風美人》入圍最佳專輯製作人獎、夫妻檔陳思朋與陳芝后皆因《駝背漢與花姑娘》分別入圍最佳個人表演新秀獎與年度最佳演員獎。

受入圍肯定的陳思朋與陳芝后皆為新竹人，為閩南人的陳芝后完全不會說客語。她表示，全憑老前輩一字一句教導，用錄音與國、台語諧音註解才學會，今年榮獲年度最佳演員獎的入圍倍感榮幸。陳思朋表示，雖本身為客家人，但因從小講海陸腔，進劇團面對四縣腔措手不及，雖想中途放棄，但不願錯過劇團給予的資源與平台，如今能以流利的四縣腔演出並獲得演藝金曲獎肯定，感到十分開心。

(中時 )

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