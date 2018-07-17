印尼軍工起步！坦克登陸艦下水後再訂12艘

2018年07月17日 18:36 中時電子報 何宜玲

上月底，印尼海軍的新型國產坦克登陸艦(tank landing ship)在蘇門答臘島舉行下水儀式，該登陸艦可以運載坦克、直升機和百人部隊，當地媒體大幅報導這艘國產戰艦的新聞。新型坦克登陸艦如期下水，象徵著印尼軍事現代化往前跨了一大步。同時，印尼還計劃再分批訂購12艘坦克登陸艦，以提高國防產業的發展。

根據《外交學者》(The Diplomat)報導，上月底印尼官員正式為新的國產坦克登陸艦，舉行下水儀式。這艘印尼國產登陸艦如期下水，可以說是該國軍工產業的一個重大發展，也代表印尼在軍事現代化的努力成果。

這艘新型坦克登陸艦是由位於蘇門答臘島的PT Daya Radar Utama (DRU)造船廠製造，當地媒體給予大幅報導，顯示印尼國人相當引以為傲。

該艦船身長為117公尺，寬為16.4公尺，高度7.8公尺，最高航速達16節。它不僅可以運載坦克、直升機，還可以容納數百名部隊成員。

印尼國防部長Ryamizard Ryacudu宣稱，這艘戰艦是印尼海軍、軍隊以及整個國家的驕傲。

但文章也指出，未來印尼軍隊如何維修保養這艘戰艦，將是印尼國防現代化的主要挑戰。

報導介紹說，印尼長期以來致力加強海洋能力，儘管目前仍難以應對來自各種國內外的挑戰，但印尼也正視了這個嚴峻事實，並且希望繼續監測名列世界第二長的海岸線。此外，雅加達也將繼續推動國內新興的國防工業，以加強其軍工能力。

而印尼海軍的坦克登陸艦就是計畫中的一部分。雖然目前印尼已經有登陸艦服役，但仍然努力建造更多新的戰艦，目前的初步計畫是打算分批訂購12艘新的坦克登陸艦。

(中時電子報)