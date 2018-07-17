「仙女姊姊」披婚紗！廖奕琁再穿婚紗：想當媽媽了

廖奕琁披婚紗。（三立）

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邵翔、廖奕琁舉行浪漫郵輪婚禮。（三立）
邵翔、廖奕琁舉行浪漫郵輪婚禮。（三立）
邵翔、廖奕琁舉行浪漫郵輪婚禮。（三立）

廖奕琁首次參加台視、三立週日偶像劇的演出，這次她在《三明治女孩的逆襲》中飾演一位服裝設計師韓知心，個性驕傲、任性、好勝心強又愛面子，由於個性冷漠再加上長髮飄逸，所以被稱為「仙女姊姊」。廖奕琁笑說自己很喜歡這稱號，但也覺得受寵若驚，相較於被叫成女神，「仙女姐姐」這稱號感覺更多了一分獨特感。

私下的廖奕琁也是仙女步調，她常常放空，又喜歡慢節奏，經常活在自己世界狀態中，難怪朋友常會對她說：「仙女感覺做任何事都用飄的。」笑她魂都飛了出去。

上週劇情中，在駱承凱(張立昂飾)、筱青(葉星辰飾)和拉菲茲眾人的協助下，韓知心(廖奕琁)終於被騙上郵輪，讓顧總(邵翔飾演)抱得美人歸。這次在郵輪上拍婚禮戲，讓她之前在沖繩舉行的海島婚禮回憶又再度浮現，也讓葉星辰聽了羨慕不已。

廖奕琁印象最深刻的是婚禮當天，看見最重要的家人們都擱下手邊的工作，飛到沖繩到現場為自己祝福，加上海島浪漫氛圍變得超感性，當她換好婚紗後，「看見爸爸媽媽準備為我蓋頭紗、牽我進教堂，我就開始狂哭，之後整個婚禮儀式到宴客過程都在哭。」已經穿過好多次婚紗的她，再度為戲披婚紗，現身在大家面前時，竟然還是會害羞，她笑說這應該就是婚紗對女生的魔力吧！

邵翔被問到理想中的婚禮，透露比較想和女友小蠻在戶外小草坪上，輕鬆愜意的舉辦一場很低調的婚禮就好，這次他在戲中首次當爸爸，他說其實自己是一個不太會和小朋友相處的人，在片場他對童星宥宥一直用鼓勵的方式相處，因他覺得自己能玩的「招數」有限，所以當宥宥心情不好的時候，自己對他完全沒轍。將來則很想和另一半生個一個女兒。

廖奕琁婚後至今肚皮尚未傳出喜訊，她說自己很喜歡小孩，小孩身上的純真、或是出其不意的童言童語、天真的笑容，常常會融化她的心！現在她也開始關注一些寶寶的影片，覺得看了很舒壓，心情會變好，她笑說，這樣的行為應該就是想當媽媽的前兆吧！

(中時 )

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