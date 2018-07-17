心理學宗師楊國樞睡夢中辭世 享壽86歲

2018年07月17日 18:13 旺報 李侑珊

中研院前副院長、台灣大學心理系退休教授楊國樞，在華人心理學被譽為一代宗師，今（17）日早晨被發現在睡夢中過世，享壽86歲，後續將由中研院、台大心理系等為其送行，由於楊沒有子女，師母李本華將喪事委由中研院社會所研究員瞿海源負責處理

楊國樞出生於1932年生，1958年畢業自台大心理系，隨後赴美深造，取得美國伊利諾大學文學碩士學位與哲學博士學位（人格及社會心理學），更是台灣第一位心理學博士。

楊國樞在赴美留學後返台，並在1959年回到母校台大任教，執教鞭長達40年，他曾任中華心理學會理事長，並在1988年獲選中研院院士，也曾擔任中研院副院長，國際生命線協會中華民國總會理事長等，並曾赴香港中文大學任教，在中國心理協會、亞洲社會心理學會都曾任理事長等。

回顧楊國樞的求學過程，他在進入台大就讀時，原本因生性喜歡自然，當初選擇就讀森林系，但是讀到一半後，才發現比起花草樹木，他最想了解的還是回到人身上，因此改而就讀心理系。

楊國樞的學術地位甚高，畢生致力於發展人格與社會心理學研究，並且在本土心理學研究上，看出華人學理盲點，從而套用西方學理方法，倡導與推動貼進華人社會文化特徵的本土心理學，多面向研究奠定台灣本土心理學根基，建立「華人社會取向與個人取向理論」與「人類基本需求的雙Y理論」等，被譽為華人本土心理學的一代宗師。

除了致力於心理學研究，楊國樞對於社會的關懷，不能間斷，30年來，他不斷以言論針砭時政，發揮言責，他在1970年代擔任《大學雜誌》主編，並在1989年成為「澄社」創社社長，成立之初，希望在國民黨與民進黨兩黨競爭的態勢間，發出「第三種聲音」。

楊國樞在17日早晨被發現在睡夢中辭世，享壽86歲，也象徵70年代台灣知識分子一代的殞落，親友及學界一片哀悼，並稱其風骨跟胸襟是心理學界的一代典範，倡議本土化並為華人心理學帶來莫大貢獻，願其安詳，親屬也透過其學界後輩轉述，其喪事一切從簡，未來暫定將由台大心理系、中研院等同仁送行。

(旺報 )