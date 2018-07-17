吳子嘉：封殺維持現狀提案 宣告蔡英文兩岸論述鐵板一塊

2018年07月17日 18:46 中時 朱真楷

蔡英文總統日前封殺「維持現狀」新黨綱案，對此，美麗島電子報董事長吳子嘉今天表示，這項決定，不僅就此切斷透過民共解決兩岸僵局的道路，更意味蔡總統已無意透過主權論述的調整來爭取民共交流的可能性。換言之，「蔡英文的兩岸論述已確定是鐵板一塊」。

民進黨15日舉辦全代會前，先行針對黨代表林維浩在去年提出的「維持現狀論述納入黨綱案」做出處置，重申民進黨主權論述就是《台灣前途決議文》，「目前無修訂黨綱、新增決議文或撤廢國號之必要」。

對此，吳子嘉表示，蔡政府要改善兩岸關係有2項途徑，第一就是從「政府」角色對「兩岸是不是國與國關係」做正面回應。

他解釋，蔡在520就職表示會依《中華民國憲法》與「兩岸人民關係條例」處理兩岸事務；當時北京以「未完成的答卷」回應，其背後意涵就是呼籲蔡須對「兩岸關係是不是國與國關係」做清楚表述。

問題是，要蔡回到一個中國，或接受九二共識，她顯然是沒有能力也沒有意願；換言之，透過「政府」解決僵局的道路已經封閉，現在只能期待走第二條路，也就是透過「政黨」解決。

吳子嘉表示，目前北京對台最關心的問題就是民進黨的台獨態度，這攸關兩岸關係是舒緩或緊繃。他說，民進黨只要能適當處理《台獨黨綱》問題，讓北京降低「民進黨是不是在搞台獨」的疑慮，自然就是一種進步。

他進一步說，處理《台獨黨綱》問題有3個辦法，第一是直接「凍結台獨黨綱」；第二是把「台獨黨綱」與台灣前途決議文、正常國家決議文及維持現狀進行合併；第三則是以維持現狀為精神，推出全新的「第四號決議文」。

因此，吳子嘉說近幾年他才會接連在全代會提案凍結台獨黨綱，或以維持現狀為精神提出新決議文，結果上週黨的中央政策會先是否決去年由林維浩提出的維持現狀案，接著蔡英文又在15日全代會以「旨趣與去年相同」為由，表明不再處理維持現狀案，這不僅是切斷民共化解兩岸僵局的道路，更代表蔡英文不會在主權論述上有任何調整，「簡單說，就是鐵板一塊。」

「未完成的答卷已讓兩岸陷入僵局，現在中美大戰下台灣又被美國推向第一線，一觸即發的台海緊張，是該用智慧釋出善意、替台灣爭取最有利空間！」吳子嘉強調，尤其連習會的召開，其實是大陸國家主席習近平對台釋出善意，結果蔡卻在此關鍵時刻放棄將維持現狀納入黨綱，「口口聲聲說要蔡習會，實際卻這樣做，難免不被解讀為不具任何誠意與可行性」。

(中時 )