普普會後 美國政界批川普與俄勾結、叛國

2018年07月17日 18:19 中時電子報 江飛宇

美國政界對美國總統川普在「普普會」上的表現極為不滿，批評他當眾與俄國勾結，「相當可恥」、「叛國」，已達彈劾的標準。

在芬蘭首都赫爾辛基舉行的美俄峰會後，美國總統川普與俄國總統普丁的記者會上，幾乎上演美俄極峰相互吹捧的戲碼，普丁說他沒有介入2016美國大選，川普對此完全讚同，還順勢猛批美國情報部門與司法單位。

電訊報(telegraph)報導，川普告訴記者，「我認為所謂俄國干涉美國大選的說法，沒有任何理由。我對我的情報部門充滿信心，但我會告訴你，普丁今天的否認是非常可信的…..雖然國家情報總監柯茲(Daniel Coats)曾說過，俄羅斯駭客入侵民主黨全國委員會的伺服器，但我認為他們沒有任何理由這樣做….」

情報部門的官員為此感到憤慨。

歐巴馬時期的國家情報局局長卡拉柏(James Clapper)說，川普對普丁的言論全部無條件讚同，是「令人難以置信的投降」，前中央情報局局長布倫南(John Brennan)也說，川普的言詞「簡直就是叛國」，已經達到應該彈劾的地步，他完全變成普丁的工具。

參議院民主黨領袖舒莫(Chuck Schumer)說「川普是不是與普丁有勾結?把自己的利益優先在整體美國利益之前?並希望共和黨議員也要採取行動，比如加大對俄羅斯的制裁力度，停止對特別檢察官穆勒(Robert Mueller)和司法部的攻擊。」

共和黨國會議員有些也看不下去，與川普早就決裂的重量級議員馬侃(John McCain)和金瑞契(Newton Gingrich)毫無疑問的嚴詞抨擊川普，金瑞契說「這場會面是他總統任期的最嚴重錯誤」，馬侃則說「川普的天真導到對獨裁者展現同情，這個損害將難以計算」。

現任眾議院議長保羅．萊恩(Paul Ryan)說「總統必須明白，俄國絕不是我們的盟友」，共和黨籍眾議員傑夫．佛蘭克( Jeff Flake)「他的表現太可恥了」

(中時電子報)