綾瀨遙突破女神形象 露肚大跳「萬分感激肚皮舞」

2018年07月17日 18:22 時報周刊 張毓琪

綾瀨遙主演的日劇《繼母與女兒的藍調》上周於日本甫開播收視率達11.5%，她突破女神形象，除扮演幹練的女強人，在首集演出大秀中文報告公司營運內容外，更在肚皮畫上卡通圖案，賣萌大跳「萬分感激肚皮舞」，感謝繼女願意應聘她成為母親，成為該劇首播收視有好成績關鍵，網友甚至封她是「最美繼母」，而劇中探討的「所向無敵的事業女強人能成為一位襯職的好母親嗎？」也因此成為網友熱議的話題之一。

《繼母與女兒的藍調》由綾瀨遙、竹野內豐與佐藤健主演，改編自四格漫畫原作，描述綾瀨遙做為繼母對女兒全心全意的愛以及陪伴她成長十年間的故事。首集播出中，綾瀨遙與繼女第一次見面便遞出了名片做自我介紹，卻讓繼女十分討厭，飾演她丈夫的竹野內豐拼了命說服卻無解。

綾瀨遙為了要讓繼女能夠接受她，頻頻釋出善意，包含陪她走高空繩索，卻又一不小心踏空，讓兩人四腳朝天高掛在空中，網友見狀心疼劇中綾瀨遙想要成位一位好母親的偉大。綾瀨遙更用職場之道灌輸繼女「最好的談判就是直接跟老大交涉」的道理，協助繼女化解被男同學欺負的危機，間接軟化繼女「接受一位新母親」的成見，因此寄出「母親應聘書」給綾瀨遙，綾瀨遙為了感謝繼女願意接受她，在肚皮上畫上卡通圖案，在繼女的幼兒園面前大跳「萬分感激肚皮舞」，如此突破女神形象的螢幕演出，也讓網友誇綾瀨遙可愛與演技出色。

《繼母與女兒的藍調》首集除了綾瀨遙與繼女間的互動受網友好評外，她在劇中總是面無表情與身穿一席幹練套裝，需要透過微小細節來表達人物情感，大展職場女強人模樣，廣受網友討論。其中一段，她劇中解決屬下出包，遠赴合作公司用中文與對方談判，更有網友在微博透露，曾與綾瀨遙練習戲裡中文台詞，該網友透露，綾瀨遙為此不斷看影片演練台詞，在與她練習時，看見她眼珠子流露「快來糾正我吧！」的眼神，讓該網友佩服表示：「明明已經是一位大明星，卻為了這麼一段台詞這麼努力。」《繼母與女兒的藍調》7月14日起每週六KKTV同步跟播。

(時報周刊)