郭書瑤強撲王柏傑 「超大咕嚕聲」壞氣氛

2018年07月17日 18:23 中時 林淑娟

郭書瑤、王柏傑假扮情侶。（歐銻銻娛樂）

郭書瑤、王柏傑假扮情侶。（歐銻銻娛樂）

郭書瑤、王柏傑假扮情侶划船卻落水。（歐銻銻娛樂）

王柏傑、郭書瑤在歐銻銻娛樂製作的《人際關係事務所》假扮情侶，兩人因此多了許多親密橋段，導演還多加一場吻戲，王柏傑原以為可以借位帶過，沒想到導演下令來真的，讓他一秒傻眼。但專業的兩人都二話不說直接來，平時愛鬥嘴的他們突然畫風一變上演浪漫吻戲，當導演一喊卡，兩人立刻彈開噴笑，瑤瑤更直說：「吻到快笑出來！」才剛跟曹佑寧吻完的王柏傑也被郭書瑤虧：「你吻戲好多喔，果然是女主角！」

一場郭書瑤主動逼近王柏傑的戲，正式拍攝時瑤瑤肚子突然發出超大咕嚕聲，導致兩人NG，讓她摀著肚子害羞說：「肚子餓了啦」，讓現場工作人員全笑翻，直呼瑤瑤的肚子太會找時機了。

郭書瑤在《人際關係事務所》有「大膽瑤」稱號，不只跳樓戲自己來，本周也將和王柏傑一起落水，劇中兩人假約會去划船，卻一不小心落水超狼狽，拍攝時不巧遇上寒流來襲，氣溫下探13度，且瑤瑤是標準的旱鴨子，完全不會游泳，但為了畫面真實，瑤瑤還是親自上陣，反倒是平常嘴壞的王柏傑超擔心，一直向瑤瑤保證一落水就會立刻救她，且一定會一次ok，試圖讓她放心。

然而實際拍攝時，兩人需要在爭拿船槳中意外互拉落水，但王柏傑落水時卻沒拉到郭書瑤，沒想到郭書瑤雖然怕水但還是展現專業，巧妙地讓自己落水，以免王柏傑又得重來一次，讓導演又氣又好笑的說：「你怎麼自己跳水啦！」但最後果然一顆鏡頭就搞定這場落水戲，王柏傑在過程中超暖男的行為也讓瑤瑤大讚「好愛你喔」。

《人際關係事務所》本周起的首播時間將提前15分鐘，每周三、四晚間22:00在愛奇藝及台視播出，愛奇藝VIP可搶先看最新兩集；每周六晚間20:00在東森綜合台連播兩小時。

(中時 )