年改解決問題？柯P：好像沒解決什麼問題

國民黨北市議員徐弘庭今問柯文哲，年金改革解決什麼問題？柯嘆氣說，好像沒解決什麼問題。（趙雙傑攝）

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中時

國民黨北市議員徐弘庭今問柯文哲，年金改革解決什麼問題？柯嘆氣說，好像沒解決什麼問題，雖然他沒認真研究，但知道的印象就是「把問題往後延」而已；徐追問，既然如此，且北市也有很多退休老師提出訴願，北市府會不會乾脆主動申請釋憲？但柯又說，已經有別的縣市申請，既然釋憲結果一體適用，就不用多此一舉，不過此說法也被議員批搭順風車。

北市退休教師人數各縣市之冠，先前收到退休所得重算處分書後，截至目前有高達1萬3000多人提出訴願，灌爆教育局人事室，導致公務員瘋狂加班。柯文哲今被徐弘庭問起此事，嘆說他有去教育局看，「不得了，一整疊！」

徐弘庭追問，可見狀況很嚴重，那柯覺得年金改革是否解決了什麼問題？柯文哲說，好像沒解決什麼問題；徐也附和，的確只是將破產期限往後移10幾年，台灣未來還是會遇到這個問題。對此，柯文哲也坦言，他對年改議題沒有認真研究，不知道改革之後效果如何，但「知道的印象就是你那個印象，把問題往後延」。

徐又問，既然如此，北市府會不會幫忙申請釋憲？柯回說，釋憲沒有實質意義，有縣市已經提出、成案了；但徐認為這樣像是搭順風車，且作為首都難道不該表態？結果柯四兩撥千斤說「可以把退休公務員找回來，看看有什麼要幫忙的」，教育局長曾燦金甚至脫口說出「會積極關懷、注意，像是教師節關懷問候」，讓徐弘庭忍不住酸說，是要找2萬多人回來開趴嗎？

(中時 )

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