陳建仁籲台商：在變局中找到機會 逆勢闖出亮眼成績

2018年07月17日 18:31 中時 盧金足

副總統陳建仁（左五）17日到台中市出席亞洲台商年會閉幕典禮，稱讚台商為台灣拚經濟。（盧金足攝）

亞洲台商會總會長江文洲（左）致贈紀念品給副總統陳建仁。（盧金足攝）

副總統陳建仁17日到台中市出席亞洲台商年會閉幕典禮時表示，期待藉由台商的協助促進雙向多元的交流，深化多邊關係，並與新南向17個國家建立姐妹城市與友好城市，盼大家在投資台灣之際，首選台中，也呼籲台商要面對預備彈性與應變能力，在變局中找到機會，逆勢闖出亮眼成績。

亞洲台灣商會年會17日下午進行閉幕典禮暨總會長、監事長交接儀式，陳建仁表示，政府推動新南向政策，進行亞太經貿布局及對外戰略，期盼透過台商在僑居國長期經營所建立的人脈，強化與當地主流人士的交往，並善用在地優勢，引介國外商業團體來台考察投資。

「為台灣企業發掘更多商機，協助台灣經濟走向全球化！」陳建仁盼也讓台灣國內的創新事業能擴展海外商機，開拓海外市場。

陳建仁強調，台灣各都市蓬勃發展中，台中市在市長林佳龍領導下，各項建設成果有目共睹，台中市更已成為台灣精密機械及各式各樣新興產業開創的地方，呼籲台商朋友引介國外產業到台中投資。

他也表示，遍布全球的台商是台灣競爭力的寶貴資產，也是台灣國力的延伸，許多台商除在事業領域逆勢闖出亮眼成績外，更善盡己力、不計得失的回饋僑居國家或台灣社會，相當難能可貴，感佩台商們對社會責任的投入精神。

林佳龍則感謝總會長江文洲、監事長張南蘋一年來對亞洲台商會的付出與支持，同時恭喜新任總會長邱文潛及監事長劉美德，期待往後繼續攜手共進。

林佳龍說，亞洲台灣商會年會第三度落腳台中，台中市與亞總的關係密切，3年的情誼也將成為台中市未來邁向國際最重要的資產，感謝總會長的卓越領導，也期盼未來持續帶領台灣走向國際，引領國際走進台灣。

(中時 )