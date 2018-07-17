北半球酷暑籠罩 首爾首發酷熱警報

2018年07月17日 19:19 中時 施施

北半球炎熱氣候創下紀錄。日本繼史上最強暴雨後，又迎來史上最高溫。據日本氣象廳稱，7月14日岐阜縣多治見市達到攝氏（下同）38.7度，京都達到38.5度，南韓行政安全部16日上午11時起也在首爾和江源部分地區、京畿道部分地區發布酷暑警報，南韓有一半以上地區從高溫警報升級為酷暑警報。

南韓氣象廳指，首爾16日白天最高氣溫升至34度，超過前日最高氣溫33.2度，也比往年（28.2度）高出5.8度。大邱和慶北浦項的白天最高氣溫高達37.2度，創下今年最高氣溫。南韓氣象廳預測稱，正午氣溫持續33度以上的酷熱最短將持續10天，最長則會持續1個月。

原本氣溫就高的非洲則更加炎熱。撒哈拉沙漠刷新了氣象觀測紀錄的最高氣溫。據英國「衛報」報導，阿爾及利亞的瓦爾格拉地區7月5日的氣溫高達51.3度。

美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）也稱，上個月的高溫在美國氣象觀測史上位居第３。而從今年1月到6月的平均氣溫也達到史上第14位，由此產生的龍捲風和氣象惡化造成高達60億美元的巨額財產損失。

美國國家航空暨太空總署（NASA）今年1月表示，「以地球表面的平均氣溫為基準，2017年是史上第二高溫年」，並說明稱這是持續40年的地球變暖的結果，最主要原因就是溫室氣體排放。

酷熱籠罩整個北半球，首要原因就是「熱圓頂」現象。熱圓頂是形容從高氣壓中流下來的熱空氣如半球形屋頂一樣包圍著地面，一般指隨著大氣圈中上層的高氣壓停滯，熱空氣被鎖在地面後造成氣溫日益升高的現象。

地球變暖導致的最大危機之一是生物多樣性減少。全球自然保護團體「世界自然基金會（WWF）今年3月表示，因地球變暖，亞馬遜和馬達加斯加等各種動植物棲息地的生物滅絕率最高可達到50%。此外，世界自然基金會還推出報告稱，比起工業革命以前的水平，地球平均氣溫每上升2度，這些地區就會有25%的生物消失。

世界自然基金會警告，「生物滅絕並非單純意味著生物消失，還會對數千萬人生活的生態界造成惡劣影響」。

(中時 )