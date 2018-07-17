傳承漆藝扎根 跨領域專業人士練絕活

文化部文化資產局組長黃水潭（右），與漆工藝保存者黃麗淑老師（左），研商漆藝傳承。（廖志晃攝）

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南投縣登錄的漆工藝保存者黃麗淑老師（中），對漆藝傳承有使命感。（廖志晃攝）
漆藝創作老師張賽青（左），肯定學員的優異表現。（廖志晃攝）
傳統漆器盛裝法式甜點，精緻優雅，相得益彰！（廖志晃攝）

南投縣是台灣漆藝重鎮，歷代傳承，人才輩出。文化部文化資產局推動漆藝傳承，由漆工藝保存者黃麗淑老師等人指導，結合實作與理論，讓來自全國各地的12名跨領域專業人士，由淺入深認識漆藝，進而實際創作，成果斐然！

文化資產局綜合規劃組長黃水潭表示，為建構文化資產守護網絡，文化資產學院執行人才培育計畫，推廣傳統漆工藝文化內涵與價值，讓漆藝普及於多元社會各領域，因此舉辦漆工藝研習，學員的作品令人驚艷，未來，希望能夠舉辦進階研習，讓工藝傳承兼具廣度及深度。

傳統漆工藝研習課程教師，除了南投縣登錄傳統工藝美術─漆工藝保存者黃麗淑，還有前國立台灣工藝研究所所長翁徐得，以及南投縣社區大學漆藝創作教師張賽青；學員來自各行各業，包括知名建築師、美術老師、護理師等跨領域專業人士，部分學員為了全勤上課，還在南投租房子！

黃麗淑表示，此次研習經由技藝實作，到故宮南院、奇美博物館參訪見學，讓學員在理論與實務並進、由淺而深、由臨摹而自由創作，學習傳統漆工藝的基礎技法；學員必須完成飾板臨摹製作，與彰髹、罩明、蛋殼貼附等3種技法的自由創作作品。

張賽青指出，漆藝博大精深，不但工序繁複，而且，如果不能一氣呵成，色彩就會產生變化，因此，創作時不敢離開座位去吃飯是常有的事；另外，還得能夠忍受漆瘡（被漆咬）之苦，因此，看到作品完成時，那種喜悅更是難以言喻！

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