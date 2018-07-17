全台最美飯店周年慶！暑假相揪包獨棟Villa超划算

2018年07月17日 19:12 中時 何書青

日暉國際渡假村的中庭泳池。（日暉國際渡假村提供）

夏天的台東金針花海景色迷人。（日暉國際渡假村提供）

日暉與天際航空合作，推出全台獨家的加購搭乘熱氣球活動。（日暉國際渡假村提供）

公爵Villa有135坪，適合4人至8人入住，還設有私人泳池。（日暉國際渡假村提供）

公爵Villa綠意盎然的私人泳池。（日暉國際渡假村提供）

暑假是出門旅遊踏青的好時機，如果嫌出國太麻煩，台灣其實也有度假感十足的療癒好地方。台東保留著大片天然的山林海岸，堪稱台灣最美麗的後花園，也是許多嚮往大自然的遊客最愛。夏季時，從最受歡迎的國際熱氣球嘉年華到金針花季都是熱門活動，景點方面，6月台東縣交觀處由網友票選出10大「台東必去朝聖景點」美到逆天第1名的「台東池上鄉伯朗大道」更是非去不可。

到台東旅遊建議至少留宿1晚，慢步調的好好徜徉在好山好水裡放鬆，才是屬於台東的假期。住宿推薦在台東池上的日暉國際渡假村，才由知名旅遊平台易遊網舉辦票選成為「全台第一最美飯店」的日暉國際渡假村，剛好就座落在同樣被評為人氣王必去的「台東池上鄉伯朗大道」旁，坐擁花東縱谷中心的環境優勢，佔地4萬坪，有全亞洲充滿南洋風情的最大Villa群，還有溫泉、冷泉、稻香、單車和遼闊豐富的自然生態環境，加上今年渡假村與天際航空合作，推出全台獨家的搭乘熱氣球活動，房客用優惠價加購就能體驗，不用搶破頭、人擠人，就能愜意的飽覽池上稻浪及花東縱谷美景，展開徹底放鬆的療癒假期。

而暑假的房價也不再高不可攀，今年夏天飯店剛好邁入10週年，祭出超划算的「日暉十週年 三天二夜假期」，分為Hotel區的雙人房、4人房，和Villa區的雙人房、4人房。最平價的是HOTEL區的雙人房，每人每晚2100元+10%，含早餐，還送贈10週年限定禮品和每房1500元日暉消費券；揪多點朋友來住不僅更熱鬧還更超值，4人成行可以包下整棟、有私人泳池的Villa，相約好友、閨蜜開趴超適合，每人每晚2600元+10%起，含早餐、10週年限定禮品外，還送每棟4000元的日暉消費券；而日暉消費券還能全額抵續住價，多住1晚更划算。

除了台東日暉，去年才開幕的「HOTEL MEZI日暉酒店 台北站前」，以「愛麗絲夢遊仙境」為概念，融入魔幻元素、繽紛色彩、幾何跳色撞擊，踏入彷彿置身於天馬行空的夢境裡，今年還獲得美國IDA國際設計獎（International Design Award），躍上國際舞台，現在歡慶日暉十週年，台北、台東聯合回饋，即日起若預訂台東日暉10週年住房專案，就加贈台北日暉500元的現金折價券。

(中時 )