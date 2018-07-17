學生體驗當警察 龜山警活潑做教育

2018年07月17日 19:01 中時 葉臻

警用裝備解說讓青少年體驗穿著20多公斤防彈背心、盾牌、頭盔。（警方提供）

桃園市龜山分局17日舉辦107年暑假青少年「龜山讚警 青春陪伴」研習營，邀請桃園市轄內60名國小、國中及高中在校生參加，並邀來社會局龜山家庭服務中心輔導高關懷家庭之青少年共襄盛舉。

活動中刑警化身導覽員解說警察機關軟硬體設備、警用裝備及參觀留置室，學生也實際體驗CSI刑事鑑識專家如何採集指紋、顯現指紋等，並將「反毒品、反幫派、反詐欺及反從事色情行業」等4大重點向學生宣導。

警方表示，研習營將嚴肅的刑警化身導覽員，詳細介紹警用巡邏車、值班台功能、指紋室、偵訊室、拘留所等相關警勤設施，參加青少年都覺得初次進入警察機關感覺非常新鮮、好奇，尤其是在參觀拘留所時，有的青少年更會好奇的一直提問員警，如「裡面有廁所嗎、 什麼人會關在這裡、睡覺有冷氣嗎、洗澡會不會被看到」等等，讓介紹的女性刑警幹員哭笑不得，也讓青少年進入留置室參觀，體驗「自由」的可貴。

警用裝備解說讓青少年體驗穿著20多公斤防彈背心、盾牌、頭盔，也讓學生實際體驗CSI刑事鑑識專家如何採集自己指紋、掌印等，新興毒品刑警幹員則以結合仿真新興毒品（搖頭丸、安非他命、K他命）可能變裝藏身在果凍、軟糖、餅乾、奶茶包、咖啡等，連郵票也可能化身為毒品等方式，讓青少年了解戒慎恐懼，提高警戒避免誤食，犯罪預防宣導中穿插有獎徴答提高青少年參與感，也提高預防犯罪宣導效益。

(中時 )