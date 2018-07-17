盧秀燕、朱暖英區里拜票馬不停蹄

2018年07月17日 19:12 中時 陳世宗

朱暖英、盧秀燕與民眾，一起頂著酷暑站在第一線上，傾聽社區民眾意見，交換新市政的願景，展望南屯發展新動向。（陳世宗翻攝）

台中市議員朱暖英、台中市長候選人盧秀燕，受中市公民團體的邀請，連袂深入南屯各社區進行座談，向民眾請益南屯區的發展問題。在「與南屯有約」的系列座談會中，朱暖英、盧秀燕與民眾，一起頂著酷暑站在第一線上，傾聽社區民眾意見，交換新市政的願景，展望南屯發展新動向。

朱暖英與南屯民眾有約的座談會系列活動，吸引許多民眾前往參與，提供寶貴的市政意見，基層民眾暢所欲言，使得會場氣氛顯得更加熱絡。朱暖英、盧秀燕表示，由衷感謝南屯在地的好朋友，不畏高溫汗流浹背出門參加座談。

盧秀燕市長候選人在座談會中表示，呼吸沒有傷害的空氣，是我們市民的最低要求；基本的老人健保補助也是市民期盼的小確幸；花費大筆金錢製作花博卡市民只能入園一次，還不如把錢轉用於市民以身分證無限次免費入園。

盧秀燕說，現在的市府，辜負市民的期待，連這些最基本的事都做不好，她當選後一定會盡全力滿足市民的需求，提高台中市的城市競爭力，懇請大家全力支持她。

系列座談中，由台中市都市發展協會、台中閃亮樂團、黎明城鄉發展協會、台中市菁英協會等各大民間團體，群策群力共同發起。其中「與黎明有約」的座談活動，因適逢晚餐過後的時段，趁著近晚的仲夏微風，主辦單位緊扣著「聊台中、享音樂」的活動構思，安排樂團現場表演耳熟能詳的曲目，與在場市民朋友共享音樂盛宴。

整體活動結合市政座談與音樂演奏的形式，打破以往較為一板一眼的競選活動印象，朱暖英議員親自下場彈奏氣氛熱絡。在場民眾也不斷去電邀請鄰居及朋友蒞臨現場，民眾越晚越是湧現，從鄰近社區到來的民眾，也紛紛表示希望未來可以擴大辦理，邀請議員與市長候選人到他們社區作客。

(中時 )