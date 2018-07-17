托育管理辦法修正 未收費也算收托人數

2018年07月17日 19:12 中時 魏怡嘉

現行居家托育半日托最多4人、全日托或夜間托最多2人，含保母自身6歲以下子女等，衛福部近日修訂公告《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》，即便保母沒有收費，托育人數也要計入，以保障收托兒童權益。另辦法也修訂新增保母收費不能「巧立名目」收費，包括「冷氣費」或是「洗澡費」等，若經屆期不改善，可處6千到3萬元罰鍰，新修訂辦法即日起實施。

衛福部社家署副署長祝健芳表示，此次居家托育管理辦法修訂，主要是原辦法實施後，地方政府反應執行上遇到的問題，例如收托兒童人數，有違規保母在超收被查到之後，辯稱超收的托育兒童沒有收費，造成執法上的困擾，此次修法明確將未收費受托兒童人數也要計入收托人數內，規範的更清楚。

另在保母收費方面，祝健芳指出，原辦法收費項目採正面表列，也就是辦法中沒有明列的，都不能收取，包括「冷氣費」或是「洗澡費」的，並由各地方政府透過由家長、專家組成的諮詢委員會，公告各區域保母收費標準。但部分縣市政府執行後發現，不能收費的項目各式各樣，反應希望能有統一用語項目，因而決定在新修訂的管理辦法中加入「巧立名目」四個字，明訂保母不得巧立名目收費。

祝健芳補充表示，事實上在原辦法修訂時，就有意將「巧立名目」四個字放入，但當時法規會認為「巧立名目」有不明確的法律概念，因而拿掉，但此次的辦法修訂，法委會重新見解，認為其他法令中也見諸這四個字，因而同意在新修訂辦法中將「巧立名目」四個字納入。

另原管理辦法規定保母收托兒童「當日」要投保責任保險，為了避免投保空窗，新規定也修定為必須在「當日前」就投保完成。

依《兒童及少年福利與權益保障法》規定，除有保母技術士證、幼保、家政、護理相關高中以上學校學程畢業外，一般人想當保母，需受訓且取得「居家托育服務登記證書」後才能收托兒童，依衛福部統計，目前國內約有2萬5千多名取得「居家托育服務登記證書」的合法保母。這次修法也增訂罰則，若保母恢復托育服務時，應申請完所有流程、取得發證單位同意後才可收托，否則可處6千到3萬元罰鍰。

(中時 )