急水溪北門段堤防道路易淹水 五河局投入5000萬經費改善

2018年07月17日 19:12 中時 莊曜聰

民眾向立委陳亭妃陳情希望能解決長期困境，日前也與相關單位到場會勘。(莊曜聰攝)

台南北門南鯤鯓代天府北側臨急水溪堤防道路地勢低窪，每逢漲潮、大雨就會淹水，當地居民出入極為不便，且因路面高低差幅度過大，用路人一不小心就會發生車禍，成為易肇事路段，民眾多次向民代陳情，爭取經費並與相關單位會勘實際情況，水利署第五河川局預計將投入5000萬經費進行堤防與道路共構工程，改善此一狀況。

這段道路連結北門區鯤江里與學甲區光華里，附近的魚塭、工廠不少，還有一些零星聚落，漁民、工人、住戶出入都要經過這條道路，但因鄰近急水溪轉折處，加上地勢低窪，稍有雨勢或大潮時，溪水溢流路面，就會出現一個個小池塘，人車經過險象環生，颱風季節來臨，當地民眾更是「挫咧等」。

不堪長期困擾，居民向立委陳亭妃陳情，希望能改善用路狀況，除爭取施工經費外，日前也會同水利署第五河川局、市府水利局、北門區公所以及魚塭業者實地勘查，帶回實際狀況，以加快執行進度。

第五河川局指出，未來將在臨急水溪的學甲德安寮段築堤500公尺，並以施工技術克服路況高低落差，一來解決淹水、二則順暢路況還給民眾安全空間，此一堤防與道路共構工程經費5000萬元，市府工務局不需動用預算經費，等到取得私有地主同意書交付工程單位就可動工，化解當地民眾長年的不便。

(中時 )