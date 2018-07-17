為了環保 鍾瑶不但下海 還結婚了？!

鍾瑶支持SEIKO的海洋保育計畫，前往綠島潛水拍攝宣傳片。（SEIKO提供）

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SEIKO Prospex愛海洋系列腕表，1萬6000元。（SEIKO提供）
SEIKO小鮪魚系列腕表，1萬4600元。（SEIKO提供）

SEIKO Prospex贊助環保與海洋救援計畫，邀請鍾瑶擔任環保大使拍攝淨海保育片，為了力行環保，鍾瑶在綠島拍攝期間完全不擦防曬油，為此明顯曬黑了一圈。問她如何過七夕情人節時，她仍三句話不離摯愛的海洋，笑說：「七夕和我沒關係，我已經和大海結婚了！」

「Prospex」是SEIKO旗下的潛水表品牌，今年推出Save The Ocean保育海計畫，鍾瑶配戴小鮪魚潛水表在綠島海域潛水，由於只擦椰子油防曬，全身黑了圈，唯獨手腕因這只被她暱稱為「小鮪魚罐頭」的潛水表留下白色痕跡，成為她悍衛海洋的美麗烙印。

除了拍攝紀錄片呼籲大家重視海洋保育，SEIKO也同步在雅虎拍賣平台舉辦慈善義賣，一只編號888的屋久島紀念潛水表起標價1元起，目前已標到12萬元，比原價高出許多，所得將全數捐贈TEIA台灣環境資訊協會。這只屋久島紀念潛水表為紀念1968年日本首款高振頻10振動潛水表，並以日本第一個成為世界遺產「屋久島」為靈感，限量1968只，台灣引進70只。

此外，SEIKO Prospex主打以深海藍鯨為概念的愛海洋系列腕表、亞洲限量小丑魚機械表，還有鍾瑤配戴的小鮪魚太陽能機芯腕表等。

(中時 )

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