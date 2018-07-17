老公落水、阿公疑過世⋯⋯《大時代》江祖平哭出收視冠軍

2018年07月17日 19:09 中時 林淑娟

江祖平哭出高收視。（民視）

江祖平以為阿公過世。（民視）

小甜甜、楊繡惠、張䕒心菜市場拍戲受歡迎。（民視）

郭子乾加入《大時代》演出。（民視）

郭子乾加入《大時代》演出。（民視）

八點檔戰場隨著TVBS、台視《女兵日記》的加入，近期呈現新的戰局面貌，民視《大時代》16日又擊敗三立《金家好媳婦》，以平均收視4.62約202萬人收看，重新奪回收視冠軍。最高收視5.63落在江祖平飾演的楊幸美得知Gino飾演的賀良才落水身亡，又誤以為張柏舟飾演的楊阿公過世，她悲痛欲絕的演出賺人熱淚，結果劇情最後反轉，楊阿公「睡醒」，讓楊幸美破涕為笑！

《大時代》最近如火如荼趕拍中，劇組拉車到雙溪、貢寮拍戲也引起民眾圍觀，甚至一場在雙溪菜市場的戲，還引起當地民眾搶拍合影，讓拍戲中的小甜甜、楊繡惠、張䕒心受寵若驚，但他們也一一完成劇迷的要求，握手簽名來者不拒，親切百分百！由於民眾呼朋引伴讓拍攝現場擠得水洩不通，原本一天可以完成的外景拍攝，竟然拍了2天。

《大時代》劇情緊扣楊幸美在養父養母及丈夫過世後，如何撐起一個家，女主角江祖平的演技頗受好評，網友稱讚：「江祖平很能演！」、「江祖平哭戲MAX」、「馬上被大時代圈粉」，江祖平感謝觀眾支持，直說不枉費最近哭慘了！她說大家相處兩個多月，真的很難不哭，她成為楊幸美後真的很多感觸，這段時間跟好演員們對戲也真的很過癮！

《大時代》收視率升高也給劇組一劑強心針，製作人王珮華說，堅持戲劇品質總算有代價，謝謝觀眾的支持，真的很感動，接下來會持續做好戲給觀眾！

今晚新加入的郭子乾、喬華國、王希華同劇飆戲也引發不少話題，郭子乾笑說，他這次拍戲完全不搞笑，要讓大家看到他正經演戲的一面。郭子乾劇中以債主身份登場，渾然天成的憨厚老實，讓工作人員笑說「郭哥真的不用演喜劇就有喜感」。

(中時 )