瓊斯盃》不再是軟腳蝦 印尼擊敗中華白奪首勝

2018年07月17日 19:15 中時電子報 黃邱倫

臨危受命獲邀來台參加第40屆瓊斯盃的印尼隊，首戰就差點爆冷擊敗南韓，讓國內球迷眼睛為之一亮，但隨後不敵加拿大和日本，17日與同樣3連敗纏身的中華白隊正面交鋒，在歸化洋將懷特領軍下全隊4人得分上雙，全場一路壓著中華小將打，最終87比75終結連敗奪首勝，中華白則苦吞4連敗與立陶宛墊底。

印尼過去給人的印象都是球員矮小、實力薄弱，但如今全隊身高不但拉高了，而且也開始歸化外援，整體實力提升不小，不再是以往的軟腳蝦，首戰差點打得南韓隊措手不及，直到延長賽才飲恨落敗。

今日面對中華小將打起來格外有信心，尤其是各項攻守統計數據都全面優於中華白隊，下半場穩穩地將領先優勢維持在10分上下，中華小將在身高劣勢下始終無法縮小落後差距，最終以12分之差敗陣。

印尼拿中華白祭旗，維斯奴21分、7籃板、4助攻最佳，安達卡拉16分，懷特13分、10籃板、4助攻，卡列布10分。

中華白隊全場只抓下27個籃板，比對手少了12個，在喪失制空權的情況下打來綁手綁腳，加上得分點不多，只能仰賴林俊吉、簡祐哲、旅美吳永盛和林庭謙等人單打突破，不過仍看得出小將們的拚勁與不服輸精神，無奈實力不如人，苦嘗4連敗。林俊吉與吳永盛各12分，林庭謙11分，簡祐哲10分，備受期待的高國豪僅有5分進帳。

(中時電子報)