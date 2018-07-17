瓊斯盃》不再是軟腳蝦 印尼擊敗中華白奪首勝

旅美小將吳永盛，今年首次穿上中華白隊戰袍，17日面對印尼之戰攻下12分，可惜白隊12分之差苦吞4連敗。(中華籃協提供／資料照)

友善列印
中時電子報

臨危受命獲邀來台參加第40屆瓊斯盃的印尼隊，首戰就差點爆冷擊敗南韓，讓國內球迷眼睛為之一亮，但隨後不敵加拿大和日本，17日與同樣3連敗纏身的中華白隊正面交鋒，在歸化洋將懷特領軍下全隊4人得分上雙，全場一路壓著中華小將打，最終87比75終結連敗奪首勝，中華白則苦吞4連敗與立陶宛墊底。

印尼過去給人的印象都是球員矮小、實力薄弱，但如今全隊身高不但拉高了，而且也開始歸化外援，整體實力提升不小，不再是以往的軟腳蝦，首戰差點打得南韓隊措手不及，直到延長賽才飲恨落敗。

今日面對中華小將打起來格外有信心，尤其是各項攻守統計數據都全面優於中華白隊，下半場穩穩地將領先優勢維持在10分上下，中華小將在身高劣勢下始終無法縮小落後差距，最終以12分之差敗陣。

印尼拿中華白祭旗，維斯奴21分、7籃板、4助攻最佳，安達卡拉16分，懷特13分、10籃板、4助攻，卡列布10分。

中華白隊全場只抓下27個籃板，比對手少了12個，在喪失制空權的情況下打來綁手綁腳，加上得分點不多，只能仰賴林俊吉、簡祐哲、旅美吳永盛和林庭謙等人單打突破，不過仍看得出小將們的拚勁與不服輸精神，無奈實力不如人，苦嘗4連敗。林俊吉與吳永盛各12分，林庭謙11分，簡祐哲10分，備受期待的高國豪僅有5分進帳。

(中時電子報)

NBA》勇士新悍將：無法拒絕最佳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。