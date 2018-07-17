上癮的燒肉店！ 旅館大亨愛吃燒肉成痴 重金開「癮燒」

2018年07月17日 19:15 中時 柯宗緯

「癮燒精肉酒舖」店內陳列各式酒牆，滿足民眾吃燒肉配美酒需求。（柯宗緯攝）

日本和牛紐約客是店家招牌。（柯宗緯攝）

店家主打日本和牛，不經醃製，吃得到原汁原味。（柯宗緯攝）

熟成鴨胸相當珍貴，1隻鴨只取2片鴨胸。（柯宗緯攝）

高雄連鎖河堤旅館老闆王信超愛吃燒肉成痴，但在台灣遍尋不著1間對味的燒烤店，於是興起自己開店念頭，他環遊世界吃透上百家燒肉店取經，狠砸2500萬元在新崛江商圈開設「癮燒精肉酒舖」，主打日本頂級和牛、熟成鴨胸，還有美酒配燒肉，保證一吃就上癮，更引進日本活性碳過濾設備，吃完也不怕有煙燻味殘留。

旅館大亨王信超首度獨資跨足餐飲業，選擇自己最熟悉、最愛的燒肉店切入市場。他説，高雄沒1間燒肉店吃得慣，還曾看到不諳燒肉的店員，將珍貴的伊比利豬烤乾，「差點快哭出來」。

他曾走訪燒肉聖地日本，叫得出名堂的燒肉店、路邊攤或是串燒店都吃過，至少百餘家不誇張，「去日本吃和牛吃到快吐」。不過，有鑒於台灣甫開放進口日本和牛，他想以自身專研燒烤多年的專業，打造一處高CP的燒烤店。

他透露，「癮燒精肉酒舖」其實是他與太太的心血結晶，早年太太在新崛江擺地攤起家，開了3家服飾店，現在則當他的賢內助，負責到國外取經，貢獻裝潢設計概念，而他則主掌經營、管理。

「癮燒精肉酒舖」座落於民享街上，外觀帶點黑色神秘風，主視覺以牛隻聞香而來，走進店內印入眼簾的一大片酒牆，而裝潢簡約典雅，以木質調為主，空間、場域寬敞，有多人座位、包廂等空間。特別的是，還有個人席座，1個人嘗燒肉也不尷尬。

王信超說，店內招牌為牛舌、和牛紐約客、熟成鴨胸，還重金客製化專用冰箱，確保肉品品質，也不醃製保有原汁原味，顧客可沾特製醬料，或添加少許鹽巴、胡椒，就很對味。其中，熟成鴨胸每15天才有一批5～8隻，只取當中2片製作熟成鴨胸，堪稱南部唯一，而雞肉則選用純品種土雞「桂丁雞」。

特別的是，燒烤捨去一般常見的原子炭，而以日本進口的備長碳為主，雖然成本高出10幾倍，但能延長3被燒烤時間，也降低產生煙味，另外引進日本原裝系統活性碳過濾設備，獨特設計下，燒烤煙味往下吸，讓吃燒烤也成為一件優雅的事，擺脫渾身油膩膩困擾。

王信超強調，讓客人吃到CP值高的燒肉，店內分為套餐及單點，價位每人在1、2000元上下，包廂顧客則享有免費桌邊服務，未來將提供客製化無菜單料理，客人告知預算，即可吃到創意兼具美味佳餚。

「癮燒精肉酒舖」7月18日起試營運，至7月底前消費滿1000元，就送200元抵用券，另外再加碼18至20日訂位，或現場候位在晚間18點30分前用餐即送日本A5和牛精選部位，每人1份（兩人份價值480元）。

(中時 )