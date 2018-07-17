高雄加盟展推小資創業 10萬就可當老闆

2018年07月17日 19:40 中時 柯宗緯

高雄連鎖加盟展20日登場，弘爺漢堡喊出10萬招募菁英店東。（柯宗緯攝）

「鳥衣無人商店」販售上百款保險套、情趣用品，首度開放加盟搶攻市場。（柯宗緯攝）

時機歹歹，不想領死薪水，勇於創業的民眾增多。高雄連鎖加盟展20日首度移師高雄巨蛋展出，今年鎖定小資創業，放低加盟門檻，有廠商喊出免加盟權利金，或是10萬輕鬆當老闆，預估創造7500個就業機會，產值上看15億元。

而無人商店熱潮不斷，從夾娃娃機、共享加水站、投幣式洗衣店、電話亭造型KTV等引爆話題，省去龐大人事成本，主要負擔機台、設備等建置費用，成為當前創業新趨勢。此次販售百款保險套、情趣用品「鳥衣」首度開放加盟，也有全自動花式棉花糖機業者喊出「一根手指頭就能賺錢」。

台灣連鎖加盟策進會理事長李日東指出，加盟展20日起登場，超過50個品牌，展出100多個攤位，餐飲及非餐飲比重為57％、43％，餐飲業則以早午餐、手搖飲料為大宗，預料4天展期可望吸引上萬民眾到場，推算將有1500件成交。

李日東提及，近年景氣不好，創業門檻放低，特別鎖定小資本額加盟創業，像是湯包業者「石一籠」店面方案祭出免加盟金、設備自費；炸雞店「吮指王」提供免加盟權利金，還送DM、造型圖等。

早餐店市場競爭激烈，弘爺漢堡則推出展場最優惠方案，其中「10萬元招募菁英店東」推出5年多來，培訓人力開設近20家店，平均每人月收入約6、7萬元，適合缺少創業資金的創業者，只需付10萬保證金，就可當老闆。

另外，看準現代人重視食安問題，「旭信塑膠」研發10多年推出PET無毒環保餐具，規畫368個行政區設立據點，展開加盟計畫，強調零風險、免加盟金、無保證金、無權利金。

主辦單位也大手筆祭出各項優惠，包含高屏地區7-11免費索票、觀展抽好禮等，現場舉辦「創業行銷大師論壇」，廣邀各界專業講師，包含連鎖品牌經營、品牌行銷攻略、政府貸款、創業要注意要點等多元內容，提供想要創業民眾做好更多準備。

(中時 )