刺激嘉縣JR山手線旅運量 開發「幸福攏抵嘉」桌遊

2018年07月17日 19:41 中時 呂妍庭

今年故宮南院線好行的司機將穿著好行背心，配戴漁夫帽為大家服務。（呂妍庭攝）

副縣長吳芳銘、嘉義縣議員詹琬蓁等來賓化身虎爺與打貓，現場PK「幸福攏抵嘉」桌遊。（呂妍庭攝）

嘉義縣文化觀光局量身打造虎貓形象公車，讓故宮南院線在視覺上更具質感。（呂妍庭攝）

嘉義縣文化觀光局量身打造虎貓形象公車，讓故宮南院線在視覺上更具質感。（呂妍庭攝）

卡普秀時空膠囊觀光工廠業者配合故宮南院線活動推出許多優惠。（呂妍庭攝）

副縣長吳芳銘、嘉義縣議員詹琬蓁等來賓化身虎爺與打貓，現場PK「幸福攏抵嘉」桌遊。（呂妍庭攝）

「台灣好行」是專為旅遊規劃設計的公車服務，嘉義縣政府以日本東京JR山手線作借鏡，透過環狀線概念推動交通接駁公車，就是串連太保、六腳、新港、民雄及嘉義市的「台灣好行故宮南院線」就是嘉義縣的JR山手線，為刺激嘉縣JR山手線旅運量，嘉縣文化觀光局開發台灣好行第一款「幸福攏抵嘉」桌遊，並量身打造司機制服及虎貓形象公車，搭配一系列好康優惠，要讓國內外旅客因搭乘故宮南院線，親身接觸嘉義好吃、好玩、好所在。

7日上午由副縣長吳芳銘、縣議員詹琬蓁、嘉義縣文化觀光局長許有仁和觀光產業業者等人主持啟航儀式，現場眾人還PK「幸福攏抵嘉」桌遊，提前為即將於10月中旬與中正大學合作舉辦的「虎爺愛打貓-校園新生盃桌遊大賽」作暖身。

吳芳銘說，今年「台灣好行故宮南院線」將針對中正大學、南華大學、稻江科技暨管理學院、吳鳳科技大學、嘉義大學、大同技術學院、長庚科技大學及雲林科技大學等新生，廣發戰帖，比一比誰在這段「幸福攏抵嘉」的旅途中，可以走訪最多私房景點、品嘗最多伴手禮，勝出的旅遊達人可獲得2萬元出遊金，讓初來乍到的新生透過遊戲方式，熟悉台灣好行故宮南院線與沿線的觀光資源。

文觀局說，今年故宮南院線好行的司機將穿著好行背心，配戴漁夫帽為大家服務，以提升台灣好行故宮南院線整體形象，營造悠閒的氛圍和專業的視覺形象，即日起至9月30日止，還會舉辦「故宮南院線優良司機票選活動」，13位好行司機等遊客替他們加油打氣，參加投票的民眾有機會抽中德旺商旅住宿券或旺萊山鳳梨酥等好禮。

記者會上同時曝光的還有台灣好行故宮南院線各項套票及小旅行優惠方案，文觀局表示，今年主推3款電子套票，最低折扣64折，整合了卡普秀時空膠囊觀光工廠、板陶窯文化園區、蒜頭糖廠五分車、民雄港式鮮肉包、金長利新港飴、新港德旺商旅、電動車等，更有出示套票即享沿線30多個店家優惠折扣的好康。值得一提的是，今年「故宮南院線」套票採用電子票證一卡暢遊，就是要遊客到嘉義玩的便利，玩的有智慧，預計7月25日起可在鳳凰旅行社、易遊網、和高捷市集網站購買。

另外，「台灣好行故宮南院線」暑假期間還有「嗶卡輕鬆玩、半價跟著來」優惠，即日起至9月30日使用電子票證搭乘台灣好行故宮南院線，除了可享車資半價優惠，搭車時還能跟司機索取兌換券，憑券至卡普秀時空膠囊觀光工廠可兌換指定面膜2片、貓印子咖啡甜點店點鬆餅送紅茶、參觀金桔觀光工廠免費兌換金桔吸凍1個等，優惠好康超級多。

(中時 )