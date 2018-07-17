拚選戰 國民黨九合一競選官網正式啟動

2018年07月17日 20:00 旺報 呂佳蓉

中國國民黨文傳會副主委洪孟楷今（17）日宣布，國民黨九合一競選官方網站於今日正式啟動，國民黨九合一競選官網具有互動性最好、資訊力最好、創意度最好以及內容最實在等特質，讓民眾可以了解從縣市首長至基層村里長的公開資訊，一切公開、透明，展現國民黨負責任、積極迎接年底選戰的決心。

洪孟楷今日與台北市市長候選人丁守中於中央黨部舉行競選官方網站啟動儀式，為了因應民眾使用多樣載具的情形，競選官網提供各樣版式，包括手機、平板與電腦版本，供使用不同載具之民眾方便觀看；定位功能也讓民眾點擊進入之後，馬上能接收該地區候選人相關資訊與各地區的PM2.5指數以及供電情況。

丁守中致詞時強調，感謝中央黨部在資源有限之下還能以競選官網的形式提供給民眾更加認識候選人的機會，年底的選戰就是一場資源不對等的選戰，不管是民進黨政府或是台北市政府，都正挾著行政資源優勢進行文宣上的攻擊。

丁守中強調，民進黨確實是很會選舉的政黨，自己從早到晚跑行程，聲音都啞了，每天也有許多新聞版面，民進黨卻還可以創造「佛系選舉」這個名詞來攻擊他，但選舉最重要的是拿出實際政見，透過個人臉書與競選官網的建置，可以在各項政見上增加散播效率，更讓民眾了解到許多事情的真相。

最後，為了凸顯民進黨政府無力改善水果價格崩跌、滯銷的現狀，也為了照顧台灣果農，由丁守中首先發起「購買水果愛台灣」挑戰，由挑戰者購買一袋台灣水果，直播吃水果並說出「台灣水果真的讚」，再點名三位接受挑戰者。丁守中點名包括台灣頭的基隆市長候選人謝立功、台中市長候選人盧秀燕、高雄市長候選人韓國瑜等三人接受挑戰，希望能一直接續下去，透過這項活動能鼓勵社會大眾多多支持台灣好水果。

(旺報 )