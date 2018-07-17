楠西龜丹溫泉特定區限制多 地方盼市府變更地目解套

過去台南縣府在楠西龜丹規畫82公頃的溫泉開發特定區，至今未完成地目變更，地方盼望市府能夠盡早開發帶動地方觀光。（李其樺攝）

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過去台南縣府在楠西龜丹規畫近80公頃的溫泉特定區，不過卻因為全區位於玉峰河攔河堰水源保護區，開發受到諸多限制，地方民眾盼市府能夠透過地目變更，來減少開發限制。台南市府觀旅局表示，會繼續輔導民宿業者進駐，帶動沿線觀光發展。

龜丹蘊藏豐富溫泉資源，擁有臭泉、清泉、泥漿溫泉、碳酸溫泉與鹹水碳酸溫泉等5種湧泉，台南縣府於2010年在龜丹規畫近80公頃的溫泉特定區，並興建溫泉槽，由縣府整體開發。

不過2014年縣市合併後，龜丹溫泉特定區計畫即停擺不動，至今毫無下文，也讓地方人士大失所望。

龜丹社區發展協會幹事林錦洲表示，平均每周末都有5、6百人來龜丹泡湯，除了龜丹社區經營的溫泉體驗區設有大眾池和湯屋，還有1家私人民宿提供泡湯，另有2家民宿業者申請使照中，遊客人數逐年成長。

林錦洲表示，目前整座溫泉特定區除了40甲為私人土地，絕大部分皆屬於農地，也因此受到法令限制，農地民宿面積不能超過建地的十分之一，造成現有民宿建物面積窄小，觀光很難發展起來。建議市府針對溫泉特定區專案處理，透過變更地目鬆綁法令，吸引更多民宿業者進駐，帶動地方繁榮。

觀旅局風管科長林士群表示，當初設定溫泉特定區目的是要打響龜丹溫泉品牌，由於楠西全區屬玉峰攔河堰水源保護區，受相關法令限制，也難有大規模開發計畫，市府會持續輔導民宿業者進駐，形塑小而精美的民宿，打造屬於龜丹特色的觀光遊憩區。

(中時 )

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