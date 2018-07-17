武陵18師生 16天成功挑戰8字環島

武陵高中8字環島車隊十周年，18名師生趁暑假挑戰16天8字環島、騎越1450公里，17日返回武陵。（校方提供）

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武陵高中8字環島車隊十周年，18名師生趁暑假挑戰16天8字環島、騎越1450公里，17日返回武陵。（蔡依珍攝）
武陵高中8字環島車隊十周年，18名師生趁暑假挑戰16天8字環島、騎越1450公里，17日返回武陵，師長們熱情迎接，送上挑戰成功的臂章。（蔡依珍攝）
武陵高中8字環島車隊十周年，18名師生趁暑假挑戰16天8字環島、騎越1450公里，大家身上黑白分明的曬痕是最佳勳章。（蔡依珍攝）

武陵高中8字環島車隊十周年，18名師生趁暑假挑戰16天8字環島、騎越1450公里，人數創紀錄，途中爆很多胎、換很多煞車皮，甚至連車軸也斷，還有人「3連爆」，在山上挨家挨戶找輪胎，17日順利完成壯舉、回到武陵，15名小高一直讚：「一輩子都不會忘記！」

武陵高中15名高一生，在老師姜昌明和2位畢業學長帶領下，展開8字環島，一路行經三峽、北橫、梨山華崗力行產業道路、新中橫、達那伊谷、高雄那瑪夏和武嶺，跟隨開拓台灣自然史的英國外交官斯文豪、致力於台灣人類學研究的日本人類學家伊能嘉矩、以及鳥居龍藏等3位探險家，以自行車複刻清末日初的荊棘之路。

一行人沒有保母車支援，所有鍋碗瓢盆、帳篷、睡袋等全都「自己載」，每人負重至少10公斤，其中洪宇承在塔塔加時，10分鐘內連爆3次胎，最後才發現是外胎太薄、害內胎一觸地就爆，靠著隊友幫忙分背行李，自己則伸拇指、搭便車，抵達當晚紮營地，洪笑言「偷懶」的20公里都是緩上坡、不好騎，隊友也揶揄他的環島行「有缺憾」，要他下次再來。

金宣恩則是在霧峰時輪軸應聲斷裂，他只能牽著車跑，沒想到大家不但主動幫忙分擔行李，還和他交替「跑」完最後的1公里，讓他體認到夥伴間相互幫忙的感動。

「我以前都置身事外，體會過受人點滴後，未來會全力幫忙！」社長黃宏鈺說，環島過程嘗到人情冷暖，像是洪宇承連環爆胎時，正好在高架橋上，大卡車頻頻呼嘯而過，大家淋著雨在震動的橋上幫忙找車，但沒有一台車願意停下來，又餓、又累，瀰漫淒涼、絕望的感覺，但每次到絕處都會有人鼎力相助，像是農藥行老闆幫忙載、早餐店老闆大方贈送3個外胎等，讓他深刻感受「及時雨」的重要性，未來會努力幫助別人。

(中時 )

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