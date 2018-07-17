自殺潮？「高雄南霸天」嗆館長出來PK：用太極拳秒殺你

魏姓網友自稱「高雄南霸天」，嗆聲一回合就能秒殺館長 (圖／翻攝自魏姓網友臉書)

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中時電子報
館長回應魏姓網友，要他12月比賽一定要出現，魏姓網友反嗆一定到，還表示會開直播 (圖／翻攝自魏姓網友臉書)
自稱高雄南霸天的魏姓網友，疑似是因為陳之漢沒有回覆他的提問，因此惱羞成怒狂嗆決鬥 (圖／翻攝自魏姓網友臉書)

「館長」陳之漢人紅是非多。繼前幾個月自稱「台灣第一北腿」的網友郭李奧嗆聲PK卻不了了之後，如今又有「高雄南霸天」要求館長出來決鬥，還嗆館長「放馬過來」，館長得知後表示：「12月我辦比賽，報名費我出，你一定要到！」

這名自稱「高雄南霸天」的魏姓網友來頭不小，在網路頗有名氣，擁有一副堪比《哆啦A夢》胖虎的好歌喉，目前臉書追蹤人數達到12萬，比超過一半的小模、網紅都還要多。

魏姓網友從昨天起，就開始頻繁在臉書標註館長，昨天(16日)下午說：「陳之漢問你怎麼減肥都不回是怎樣啦X，紅了就大尾了是不是」，下一句還說「你再不回我就揍你」。接著開始瘋狂嘲諷館長：「那肌肉都假的」、「你有看他上場過嗎」、「根本紙老虎」、「有種來高雄，南部人比較兇，讓你見識一下」。

就在稍早魏姓網友再度PO文，表示自己阿公是太極拳宗師，已經深得真傳，到時候會開直播應戰，讓館長知道太極拳的厲害：「看我一回合把你ㄏㄡˊ起來」，吸引超過1萬網友朝聖，以及多達3000次分享。

不少網友紛紛嘲笑：「沒看過這麼想不開的人」、「傳說中的移動式神主牌」、「葬儀社可以開始事前準備了」、「運彩快開啊！我世足輸好慘，這次一定要回本」，也有人對於魏姓網友扯到南部人相當憤慨：「自己造業自己擔，扯什麼南部人」、「還南部人，你就是南部恥辱」。

事實上這已經不是第一個向館長尋死的人物，之前一名自稱「台灣第一北腿」的郭李奧網友，表示自己是截拳道大師，嗆自己可以秒殺館長，館長也反嗆條件地點隨便郭李奧開，他一定奉陪，事後卻不了了之，如今又有個「高雄南霸天」出來嗆聲，讓網友笑開懷，表示這年頭瘋子特別多。

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(中時電子報)

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