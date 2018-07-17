籃球》北市夏季籃賽開打 SBL新秀搶先亮相

2018年07月17日 20:06 中時電子報 黃及人

今年共有金門酒廠、裕隆納智捷、台啤及台銀4支SBL球隊，以及國立體大、健行科大一同參加的台北市全國夏季籃球邀請賽，即日起在紅館4樓進行到22日結束，SBL各隊無不利用這次極佳的練兵機會測試新秀能耐！

「兩老」張博勝、陳順詳只穿便服場邊觀戰的台銀，17日靠著陳侑昫拿下全場最高20分，呂冠霆17分，剛從富邦重返老東家的高健益也有11分、6籃板與4助攻，最後以84比75擊敗金酒，今年第8順位選來的李其恩得分掛零。

「既然我們上季淪為墊底，當然必須要比其他球隊更早練球，所以我們從5月中旬就開始投籃了，就是希望趕緊替下季做好準備，」台銀總教練韋陳明表示，「其實台銀能給年輕好手不少發揮空間，加入我們絕對會有幫助。」

金酒12名登錄球員都有得分進帳，其中「公園阿伯」王泰傑16分最高，從裕隆跳槽過來的吳怡斌也有12分，可惜今年選來的周暐辰入選亞運3對3國手，陳冠毅與徐鉦順也在瓊斯盃替中華白效力，無法出席這次的夏季聯賽。

另1場SBL對戰，竟打到最後1秒才分勝負，盧冠良槍響同時三分出手沒進，讓裕隆101比103飲恨敗給台啤，台啤以王子綱(上季效力達欣)21分最高，陳兆豪19分，蘇柏彰16分；裕隆則以盧冠良24分最高，郭昭男17分。

(中時電子報)