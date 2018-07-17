籃球》北市夏季籃賽開打 SBL新秀搶先亮相

金酒執行教練吳俊雄在暫停時講解戰術打法。(黃及人攝)

友善列印
中時電子報

今年共有金門酒廠、裕隆納智捷、台啤及台銀4支SBL球隊，以及國立體大、健行科大一同參加的台北市全國夏季籃球邀請賽，即日起在紅館4樓進行到22日結束，SBL各隊無不利用這次極佳的練兵機會測試新秀能耐！

「兩老」張博勝、陳順詳只穿便服場邊觀戰的台銀，17日靠著陳侑昫拿下全場最高20分，呂冠霆17分，剛從富邦重返老東家的高健益也有11分、6籃板與4助攻，最後以84比75擊敗金酒，今年第8順位選來的李其恩得分掛零。

「既然我們上季淪為墊底，當然必須要比其他球隊更早練球，所以我們從5月中旬就開始投籃了，就是希望趕緊替下季做好準備，」台銀總教練韋陳明表示，「其實台銀能給年輕好手不少發揮空間，加入我們絕對會有幫助。」

金酒12名登錄球員都有得分進帳，其中「公園阿伯」王泰傑16分最高，從裕隆跳槽過來的吳怡斌也有12分，可惜今年選來的周暐辰入選亞運3對3國手，陳冠毅與徐鉦順也在瓊斯盃替中華白效力，無法出席這次的夏季聯賽。

另1場SBL對戰，竟打到最後1秒才分勝負，盧冠良槍響同時三分出手沒進，讓裕隆101比103飲恨敗給台啤，台啤以王子綱(上季效力達欣)21分最高，陳兆豪19分，蘇柏彰16分；裕隆則以盧冠良24分最高，郭昭男17分。

(中時電子報)

瓊斯盃》不再是軟腳蝦 印尼擊敗… 網球》世界排名大進補 謝淑薇這…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。