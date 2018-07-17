找學姐來問話惹眾怒 王世堅怒轟柯P「邪惡俗辣」

王世堅火力全開，砲轟台北市長柯文哲操控網軍進行網路霸凌，根本是「邪惡俗辣」！(翻攝台北市議會直播)

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中時電子報
台北市長柯文哲。(趙雙傑攝)
台北市長柯文哲的幕僚「學姐」黃瀞瑩，在網路節目《木曜4超玩》播出後爆紅，今日列席台北市議會。（趙雙傑攝）

台北市長柯文哲的幕僚「學姐」黃瀞瑩，在網路節目《木曜4超玩》播出後爆紅，民進黨北市議員王世堅辦公室懷疑，影片是否真有宣傳市政效果，研究室主任沈志霖就請到黃瀞瑩前來問話，怎料影片曝光後，卻被網友批評是在耍官威。議會今(17)日下午進行市長施政報告答詢，王世堅火力全開，砲轟柯文哲操控網軍進行網路霸凌，根本是「邪惡俗辣」！

王世堅一開始就直指柯文哲「心不善良」，他為自己的辦公室主任沈志霖喊冤，表示當時只是向市府索取用了多少資源跟網紅合作拍片來宣傳自己，結果市府只給金額，語焉不詳，他要求聯絡員、承辦官員答覆，結果市府卻派來一個「不知情、無辜」的「學姊」來踢館，分明是搞苦肉計。

北市府發言人劉奕霆要上備詢台說明，王世堅轟他「沒你講話的份！」並痛批市府當時通知媒體直擊、直播報導。劉奕霆想出面澄清，王世堅狂吼怒嗆劉奕霆就是罪人，就是他叫媒體去王世堅辦公室。

柯文哲對王世堅說，「指控人家要有證據、你又不讓人家回答」，王世堅再轟，柯文哲利用網軍操作輿論，「跟納粹黑衫軍一樣」，並將劉奕霆轟下備詢台。王世堅痛批，柯文哲拿790萬元預算做網路行銷，像是黑素斯、上班不要看、阿滴英文等，拿公帑做個人政治宣傳，與市政風馬牛不相干，怒轟柯文哲「你就是沒本事才搞這種東西」。

對此，柯文哲解釋，自己去的都沒花錢，至於上述團體的是宣傳世大運，王世堅反嗆，柯文哲就是用「市政宣傳」包裝自己，就是公器私用，「我瞧不起你！你是惡劣、邪惡的俗辣，走著瞧！」

(中時電子報)

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