網球》世界排名大進補 謝淑薇這麼說...

2018年07月17日 20:18 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

今年溫布頓草地網球錦標賽，台灣女單一姐謝淑薇生涯首度挺進16強，美國名將小威廉絲（Serena Williams）則是產後復出拚進女單決賽，兩人在WTA職業女網總會本周公布的最新世界排名雙雙大躍進，小威從181名狂升153名，小薇則前進到本季最高的37名，創個人5年來新高。

謝淑薇在今年溫網女單32強瀕臨淘汰邊緣之際，上演一場令人拍案叫絕的大逆轉，重挫世界球后哈麗普（Simona Halep），是繼2009年張凱貞之後，第二位能讓世界第一投降的台灣好手；哈麗普雖然提前出局，不過世界第二、「丹麥甜心」沃茲尼亞奇（Caroline Wozniacki）第二輪就出局，所以兩人本周排名不變。

謝淑薇透過臉書粉絲專頁表示：「嗨No.37！年初單打還在百名外，今天的最新排名來到第37位，計畫趕不上變化。」過去謝淑薇生涯單打最高排名是2013年2月25日的第23名。

小威廉絲克服懷孕、生產等生理挑戰，回到球場依舊威力十足，完全不像已經36歲，雖然溫網女單決賽落敗、無緣拿下當媽媽之後的第一座大滿貫女單冠軍，獲得的積分已經足夠讓她重回世界前30，目前排第28名。

ATP職業男網總會世界排名方面，前二還是西班牙納達爾、瑞士費德勒兩位天王，「四大天王」之一的喬柯維奇（Novak Djokovic）揮別15個月低潮，拿下今年溫網球王，總算回到世界前十，在倫敦年終賽的積分排名也衝上第五，很難想像兩個月前他在這項排名只排在第75。

喬柯維奇（見圖）生涯第四度在溫網封王，進帳不少積分，世界排名回到前十。（資料照／美聯社）

至於發揮韌性、經過馬拉松般硬戰，生涯首度挺進溫網男單決賽的南非好手安德森（Kevin Anderson），世界排名來到第五創個人生涯新高；晉級四強的美國男將伊斯內（John Isner），世界排名升到第八，也是生涯頭一遭。

(中時電子報)