美中貿易衝突 賴揆：「戒慎但不恐懼」

2018年07月17日 21:11 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持「加速投資台灣專案會議」，賴揆表示，面對美中貿易戰，我方應戒慎但不恐懼，一方面持續瞭解及掌握相關情勢對台灣總體經濟及個別產業的影響，另一方面，在國際貿易秩序改變時，原來的發展雖受影響，但也可能出現新的方向與機會，政府會協助企業及產業避免衝擊並尋找新的機會。

「加速投資台灣專案會議」由經濟部就「美中貿易衝突事件」進行追蹤報告，並針對「五缺」中之「缺水」問題，報告執行成果與檢討。

賴揆表示，美中貿易衝突短期不會結束，相關部會應持續努力與關注。

賴揆指出，根據中央銀行的總體經濟分析，台灣的經濟與金融表現良好，不僅匯率穩定、股市相對抗跌，且外銷金額仍創新高，經濟成長率也持續超過預期，請相關部會除掌握國內總體經濟面外，也要關注美中貿易衝突對個別產業所造成的衝擊及影響。

針對美中貿易紛爭對台灣產業可能造成的影響，賴揆表示，他已公開宣示，將美中貿易戰的因應課題納入「加速投資台灣專案會議」，第一階段由鄧政委督導經濟部進行分析因應，後續將適時在專案會議中進行跨部會研商，全面因應美中貿易戰產生的衝擊。

有關生產基地移轉，賴揆表示，政府持續積極協助廠商排除投資障礙，推動法規鬆綁，爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）準備工作等，都是為了歡迎台商回來投資，或在台企業加碼在台灣投資。若台灣廠商至第三地發展，政府也會針對群聚生產場域等方面，提供協助。

賴揆並強調，為因應美中貿易衝突，回歸基本功是最重要的。蔡英文總統「三大新經濟政策」，包括：「前瞻基礎建設計畫」、「五加二」產業創新計畫及「新南向政策」，以及行政院「加速投資台灣會議」推動的加薪、減稅、鬆綁法令、號召投資台灣、排除投資障礙、解決五缺問題等，方向非常正確，但政府各部會必須做好基本功、持續落實推動。

經濟部表示，已成立美中貿易衝突因應專案小組，成員包括國貿局、工業局、投資處、產業公協會及主要業者，並視議題邀集相關部會參與，即時回應產業面臨的問題，協助解決產業需求。

另外，賴揆在聽取經濟部「加速投資台灣解決缺水執行成果與檢討」報告後表示，今年相較於過去一、二十年，是乾旱較為嚴重的一年，但未發生過去乾旱引起水車運水的現象，顯示「開源、節流、調度及備援」4大策略已有成果，穩定供水成效明顯。對於經濟部、台灣自來水公司及水利署全體同仁的努力表示感謝與肯定。

賴揆指出，水庫清淤應納入穩定供水計畫。此外，由於未來開源恐更顯困難，需持續精進節流。至於提高用水效率，賴揆要求經濟部持續以大數據掌握企業用水情形，協助用水大戶改善用水效率，推動產業升級。

經濟部表示，穩定供水方案各項工作已陸續完成並發揮供水功能，以今年度為例，可增加每日73萬噸水源，明年度將可再增加每日27萬噸水源及南北水源調度管線，供水穩定將可大幅提升。經濟部強調，氣候變遷造成豐枯更加懸殊，降雨愈難預測，將持續與農委會共同推動枯水期農業節水，優先辦理嘉南及新竹水庫等灌區一期作轉旱作。

(中時 )