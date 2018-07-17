B-21報到！B-1升級載彈力後2030退役

2018年07月17日 20:52 中時電子報 何宜玲

美國空軍B-1槍騎兵戰略轟炸機。(圖/美國空軍)

美國空軍為B-1轟炸機最新安排的2項計劃，看似有點衝突。但實際是為了接應2020年代中期即將問世的新型B-21隱形轟炸機而準備。1項是升級B-1的載彈力，另1項則是因應B-21新機出現，B-1也將在升級後不久，正式退役。目前美國空軍沒有規定出時間表，但預計要等到2030年以後，B-1才能完全退役。

根據《權威戰士》(Warrior Maven)報導，美國空軍正在為B-1轟炸機規劃未來，除了將大幅提高其60%武器運載能力以外，另一方面也會準備讓它在未來幾年內正式退役。這些看似有點衝突、矛盾的計畫，都是為了讓軍隊最終能過渡到新的B-21轟炸機。但是在此之前，也將讓B-1發揮它最大限度的轟炸火力。

美國空軍發言人Emily Grabowski說，一旦B-21新戰機開始投入使用，且數量足夠以後，B-1轟炸機也將逐步退役。新型B-21隱形轟炸機預計在2020年代中期問世，因此B-1戰機至少必須等到2030年代，才能完全退役。

目前，美國空軍技術官正在為B-1進行史上最大的改造計畫，將大幅擴充它的運載武器力，至少提高60%以上，並且裝備新的航空電子設備、通信技術和發動機。升級後的B-1轟炸機，除了保有原本的性能以外，還將裝備新的導航和智能系統。

這些新裝備可以大幅縮短B-1面對新任務的反應時間，也就是其武器重新定位的反應時間。

(中時電子報)