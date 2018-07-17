來關島必買！正港關島製紀念品店大公開

2018年07月17日 20:43 中時 何書青

查莫洛村的禮品店舖。（關島觀光局提供）

關島博物館的禮品店舖。（關島觀光局提供）

Hafa Adai村的禮品店舖。（關島觀光局提供）

難得到國外展開旅行，當地限定的紀念品是給自己或親朋好友最特別的伴手禮。在關島，手上的禮品若是貼上了關島製造（Made in Guam）的認證標章，代表著它經過官方認證，從製作到包裝皆在關島完成，若到關島一遊，可別錯過幾處有賣正港的關島製紀念品的好地方。

查莫洛村（Chamorro Village）

位於亞加納區(Hagåtña)，查莫洛村最為人所知的就是每周三的查莫洛夜市，除此之外，這裡也是尋找特色關島手工藝品的絕佳地點。因關島當地的藝術家及設計師匯聚於查莫洛村，這裡形成了一座藝文聚落，在設計師的店鋪裡往往可以挖到富有關島色彩又獨一無二的藝術品，Guam Art Boutique便是其中一間收藏了14位當地藝術家作品的藝廊，展示品包括首飾、手工香皂、椰子油、手工編織藝品等，應有盡有，令人目不暇給。

營業時間：每日10:00-18:00 （部分商店週日不營業）

關島博物館 （Guam Museum）

關島博物館內的禮品部販售一系列館方嚴選的商品，這些紀念品出自關島當地畫家、攝影師、作家、雕刻家、匠人之手，旨在支持在地產業並展現關島歷久彌堅的查莫洛文化。禮品部中特別販售的Island Icons出自關島設計師Ron J. Castro之手，每片3D拼圖都由Ron J. Castro和他的家人手工花費約一週時間製作，並在當地鐳射切割及包裝；內容非常豐富有趣，融合拉提石、風帆、水牛車等查莫洛傳統元素，非常適合作為送給各年齡層的特色伴手禮。

營業時間：每日8:00-14:00

Hafa Adai村 （Hafa Adai Village）

由關島最大的連鎖超市Pay-Less Supermarkets推出的Hafa Adai村於今年初新登場，於密克羅尼西亞購物中心（Micronesia Mall）店和奧卡店中皆有櫃位。Hafa Adai村中販售的紀念品從熱帶島嶼風味的香氛到當地小點應有盡有，想要買拉提石餅乾、查莫洛硬餅(guguria)、關島巧克力當伴手禮，這裡絕對是最佳選擇！

營業時間：Pay-Less Supermarkets密克羅尼西亞購物中心店和奧卡店皆24小時營業

戀人岬 （Two Lovers Point）

戀人岬是關島人氣最高、最具指標性的景點，在園區內的禮品部販售了包括書籍、首飾、紀念衫、配件等一系列當地製的手工藝品及紀念品，以及記載戀人岬淒美愛情傳說的多聲道影音光碟；除此之外還提供了郵寄服務，遊客可以在這裡挑幾張明信片，直接將戀人岬的絢爛美景寄給親朋好友分享。

戀人岬公園及禮品部營業時間：每日7:00-19:00

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