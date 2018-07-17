安以軒忙婚事仍不忘《鬥魚》 婚後再度化身「小燕子」

安以軒（右）回歸演出《鬥魚》，左為電影版女主角王淨。（圖：多曼尼提供）

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電影《鬥魚》THE OUTSIDERS │官方30s預告

《鬥魚》電影版17日釋出「預告彩蛋版」宣佈安以軒回歸演出，畫面中安以軒背後刻畫著「鬥魚刺青」，最後一幕更令人直喊：「小燕子回來了！」還有疑似藍正龍的背影叫住她，令粉絲們期待不已。對此總監製柯宜勤表示，「非常謝謝安以軒一通電話就義不容辭地跨刀演出，在農曆年前挪出兩天空檔到高雄拍攝，不斷地與導演研討演出環節，只為了將回歸演出環節盡善盡美。」

「接到《鬥魚》電影版要籌備消息時，自己真的很開心與激動，拍攝當下，見到柯姐（柯宜勤）與柯翰辰導演，就好像搭乘了時光機回到過去一樣，剎那間就回到了15年前。」安以軒透露，當時接到柯姐的訊息時，自己正忙著籌備婚姻大事，一直到婚後柯姐在籌備電影的過程時，自己才有較多的參與，包含自己參與演出時的服裝與劇情環節等都有參與討論。

安以軒當初因演出《鬥魚》電視劇一炮而紅，她回憶起當時在演出電視劇時，有很多的不懂，包含要怎麼在鏡頭前走位以及角色的詮釋情緒拿捏等等，「當年我之所以可以演出小燕子這個角色，正因為當初的我剛出道什麼都不懂，就像小燕子當時的狀態，就是一位高中生，對於未來還懵懵懂懂。」

也因有過這樣的經歷，她十分關心電影版潛力新秀們的演出狀態，安以軒說，「正如我當初一樣，這個時候的你，剛剛好適合演這樣的角色。」她在現場拍攝時，王淨、林柏叡等人皆在片場觀摩演出，「以軒姐在演出時的節奏感掌握得恰到好處，在螢幕旁觀看的我們，常常不知不覺就跟著入戲了，讓我們相當欽佩。」王淨興奮地現場也跟安以軒討教當年飾演小燕子的心得覺得收穫良多。《鬥魚》電影版定檔8月17日七夕情人節上映。

(中時 )

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