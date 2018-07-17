為20萬球版簽賭 屁孩追殺引爆2槍擊 警已逮19人

2018年07月17日 21:13 中時 陳鴻偉

警方起獲多把疑似作案槍枝。（陳鴻偉翻攝）

30多人為了20萬賭債，在台北市引發2起槍擊案。（陳鴻偉翻攝）

4小時2槍擊！北市16日深夜起，陸續在安和路、辛亥路發生2起槍擊案，警方截至晚間9時，已逮捕19名涉案人，起獲3把槍械，查出竹聯幫及北聯幫份子30多人，為了20萬的球版賭債，不惜大半夜上演連環大追殺，引發社會騷動不安。

警方調查，北聯幫綽號「小藥」的男子，平時經營球版簽賭，3周前竹聯幫綽號「文千」的男子賭輸欠他20多萬，小藥前往索討時，竟遭對方圍毆並打斷手骨，決定報仇緊盯文千行蹤，16日深夜探知他的車在安和路出現，帶了10餘人前往伏擊。

北聯幫眾前往現場後，果然發現20歲曾男開文千的車，搞不清對象就上前砍殺、開槍，曾嚇得開車逃逸，事後將此事告知同幫兄弟要求「討回來」。

警方調查，竹聯幫深夜緊急動員，最後19歲周姓男子等30餘人，帶著槍械、棍棒開著12部車，再度殺回大安區，17日凌晨2時許，雙方在辛亥路第二殯儀館前停車場遇到，又開始一陣混戰，現場射出10餘發空包彈，場面火爆。

警方經漏夜追查，已帶回19名滋事份子，但事主小藥、文千2人仍然在逃，目前正擴大追查2人下落，全案依槍砲、恐嚇、毀損等罪偵辦中。

(中時 )