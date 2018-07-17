捷克與以色列合作輕型攻擊機F／A-259

捷克推出F/A-259輕型噴射攻擊機計畫，放眼低價戰機市場。(圖/Arda Mevlutoglu)

友善列印
中時電子報

捷克飛機製造商沃多喬迪公司(Aero Vodochody)公佈了L-159輕型攻擊機的最新改良型，並且稱為F/A-259，以表示它更先進了。

詹氏防衛(Jane’s Defense)報導，F/A-259在2018法茵堡航展(2018 Farnborough Airshow)首次展出，它是L39信天翁教練機家族的最新成員，L39是1968年問世的單引擎噴射教練機；到了1989年，捷克發生天鵝絨革命以後，沃多喬迪公司很快引進西方的技術，將L39演進成L59，之後又以此基礎，推出先進輕型攻擊機（ALCA）計畫，成為單位攻擊機，型號稱為L-159。自20世紀90年代初開始量產。

在服役了20年後，沃多喬迪公司認為需要有新一代的改良，於是與以色列航太工業公司（IAI）合作開發，再改型號稱為F/A-259，代表同時具有戰機與攻擊機的能力。它採用1具漢尼威爾/航發中心(Honeywell/ ITEC )研製的的F124-GA-100引擎，這型引擎在小尺寸引擎中，具有最佳的推力重量比，最高速度為0.82馬赫，最大爬升率每鐘3170公尺，最大升限13000公尺。

報導稱漢尼威爾/航發中心合作的F124渦輪扇引擎，是小尺寸引擎中表現最好的。(圖/航發中心)

航電方面，配有與夜視系統（NVG）兼容的多功能面板駕駛艙，和合成孔徑雷達/地面移動目標指示（SAR / GMTI）感應器，在輕型噴射攻擊機當中，具有極好的航電科技。

沃多喬迪公司還提出升級套件，可以再增加頭盔式顯示器（HMD）系統，主動相陣雷達（AESA），空中加油裝置和衛星通信導航。

(中時電子報)

文章來源：Farnborough 2018: Aero reveals F/A-259 light attack jet

更多軍事戰略，都在中時軍事頻道
B-21報到！B-1升級載彈力後2030… 美軍F35實戰部署 隱形反艦導彈嚴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。