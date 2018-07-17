捷克與以色列合作輕型攻擊機F／A-259

2018年07月17日 21:46 中時電子報 江飛宇

捷克飛機製造商沃多喬迪公司(Aero Vodochody)公佈了L-159輕型攻擊機的最新改良型，並且稱為F/A-259，以表示它更先進了。

詹氏防衛(Jane’s Defense)報導，F/A-259在2018法茵堡航展(2018 Farnborough Airshow)首次展出，它是L39信天翁教練機家族的最新成員，L39是1968年問世的單引擎噴射教練機；到了1989年，捷克發生天鵝絨革命以後，沃多喬迪公司很快引進西方的技術，將L39演進成L59，之後又以此基礎，推出先進輕型攻擊機（ALCA）計畫，成為單位攻擊機，型號稱為L-159。自20世紀90年代初開始量產。

在服役了20年後，沃多喬迪公司認為需要有新一代的改良，於是與以色列航太工業公司（IAI）合作開發，再改型號稱為F/A-259，代表同時具有戰機與攻擊機的能力。它採用1具漢尼威爾/航發中心(Honeywell/ ITEC )研製的的F124-GA-100引擎，這型引擎在小尺寸引擎中，具有最佳的推力重量比，最高速度為0.82馬赫，最大爬升率每鐘3170公尺，最大升限13000公尺。

報導稱漢尼威爾/航發中心合作的F124渦輪扇引擎，是小尺寸引擎中表現最好的。(圖/航發中心)

航電方面，配有與夜視系統（NVG）兼容的多功能面板駕駛艙，和合成孔徑雷達/地面移動目標指示（SAR / GMTI）感應器，在輕型噴射攻擊機當中，具有極好的航電科技。

沃多喬迪公司還提出升級套件，可以再增加頭盔式顯示器（HMD）系統，主動相陣雷達（AESA），空中加油裝置和衛星通信導航。

(中時電子報)