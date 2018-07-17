全聯勞斯萊斯級鍋具 1折起換購最高省萬元

2018年07月17日 22:56 中時 郭家崴

全聯先生（右起）送太太Terri全聯瑞仕鑽石鍋印花，一起用鑽石料理愛情。（陳信翰攝）

全聯瑞仕鑽石鍋收藏印花活動，7款商品集20枚起＋249元起或集70枚起＋49元起可換購。（陳信翰攝）

全聯瑞仕鑽石鍋收藏印花活動，玉子燒鍋市價1萬1800元，80枚＋1099元或

全聯瑞仕鑽石鍋收藏印花活動，煎盤24cm市價1萬4800元，80枚＋1999元或

全聯瑞仕鑽石鍋收藏印花活動，深煎鍋28cm市價1萬8800元，80枚＋2999元或30枚＋3599元可換購。（陳信翰攝）

全聯瑞仕鑽石鍋收藏印花活動，多用途煎／深湯鍋市價1萬9999元，30枚＋3999元或1000福利點＋3999元可換購。（陳信翰攝）

報導郭家崴

全聯歡慶20周年，打破1年1檔的慣例，20日起至12月6日舉辦「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋收藏印花活動」，升級為勞斯萊斯級的萬元鍋具，7款商品最低1折起、最高現省1萬6000元；國人接受度高的多用途煎╱深湯鍋扣1000點福利點+3999元可換購，全聯行銷部協理劉鴻徵說全台限量1000個可搶先購，連他自己都想去搶。

7款商品中，玉子燒鍋、煎盤、深煎鍋、多用途煎╱深湯鍋4款鍋具是最頂級的XD系列，號稱搶先全台專櫃推出，市價1萬1800元至1萬9999元，堪稱史上最頂級；3款配件是鍋具保護╱隔熱多用墊、鍋鏟+料理夾、湯勺+漏勺880元至1990元。一樣消費200元集1枚印花，鍋具門檻從40枚降為30枚、配件是20枚起；集20枚起+249元起或集70枚起+49元起可換購。

全聯營運長蔡篤昌認為這次產品好、折扣深、加上中元節將至，有信心挑戰2成成長。並表示過往1年1檔，這次會增為2檔是因集印花換鍋具受歡迎，符合消費者需求，才會選在20周年感謝消費者再加碼。在中元節生意好時讓個人、家庭或公司行號大量選購商品時可快速集點；且這次商品是全聯有史以來最好的鍋具，少油煙、易料理，可說是獻出兩大誠意，鍋具類看好有機會超過WMF快易鍋24萬件的最高紀錄。

瑞士原裝進口的瑞仕鑽石鍋，將鑽石晶體應用於鍋具，每個鑽石鍋至少擁有20萬顆鑽石晶體，耐磨、不沾、導熱快、少油煙；最頂級的XD系列比起百貨專櫃的HD系列耐用度增強40%、鑽石晶體增加20%、耐磨次數高達1萬2000次，約為一般不沾鍋的12倍。

從2015年起全聯每年1檔集印花活動，包括雙人牌、WMF換購量皆超過百萬件，今年上半年英國名廚Jamie Oliver吸引年輕族群，衝到147萬件創歷史新高；這次活動從18周延長為20周，首次分3波段換購抽獎，可抽GIA認證1克拉裸鑽、台北-瑞士雙人來回機票、勞力士表，最高價值40萬元，每換購1次即可抽獎，愈早換機會愈多，沒中獎還可累抽。

且邀全聯先生夫婦實演玉子燒和鬆餅，表現「用鑽石料理愛情」，並主打好上手的玉子燒鍋，期望在35歲至55歲的主力客群再攻年輕族群，換購量上看140萬組。劉鴻徵表示，目前單店單日平均1200人光顧，若以過往集印花活動每店可平均增加50人次，預估20周 x 全台千店，可望累增700萬人次到店。

此外；全聯上半年單店業績平均成長10％，1至6月約已達成年度目標1200億元的一半。目前全台超過930店，本月起預計每月開10多家80至100坪的迷你店，預計生鮮和鮮乳、冷藏等日配商品占一半以上，年底要破千店。

(中時 )