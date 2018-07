徐佳瑩擔任酷兒國際影展代言人 為同志發聲

2018年07月17日 21:43 旺報 廖慧娟

「2018第五屆台灣國際酷兒影展」今天(7月17日)舉行啟動記者會,除了公布放映的32部影片、預告片,由超視覺藝術家黃彥超創作的影展主視覺外,影展大使、新科金曲歌后徐佳瑩也正式現身。

徐佳瑩笑說,接下影展大使的時候,金曲獎還沒舉行,沒料到今天會以歌后的身分出席,這也是她奪下金曲歌后榮銜後,首次出席公開活動,過去的2個禮拜都與家人、朋友吃飯慶祝;現在的重心都放在年底的演唱會,之前已辦過幾場次,未來在演出內容上有所改變,正在努力準備中。

對於多元成家與LGBT多元性別的權益,徐佳瑩一直非常支持,也很關心。她坦承有許多不知道的領域,包括法規等,不便發言,但強調同志也應擁有被保護、彼此支持的權利,自由選擇要不要與一個人共度一輩子的權利:「奮力追求愛的樣子,很令人感動」。她也表示,在感情領域裡,每個人都是一樣的,自己演唱的每一首歌曲,是每一個人的歌,也是每位同志朋友的歌,反而不會特別想為同志朋友寫歌。

身為影展大使,徐佳瑩對32部片有初步了解,目前最想看的是菲律賓的《菲完美告別式》,以及《變裝皇后拳擊手》。她表示,平常也會看同志片,例如《冥王星早餐Breakfast on Pluto》、《以你的名字呼喚我Call Me by Your Name》都看了好幾次,非常喜歡。

本屆酷兒影展有32部來自世界各國精采影片,7月21日套票首賣,8月24日至9月16日在台北光、台中、台南、高雄等四城聯映,預計放映90場,並舉辦20場活動講座。相關訊息請洽官方網站。

