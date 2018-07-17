徐佳瑩擔任酷兒國際影展代言人 為同志發聲

徐佳瑩擔任第五屆酷兒國際影展代言人。（記者廖慧娟攝）

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旺報

「2018第五屆台灣國際酷兒影展」今天（7月17日）舉行啟動記者會，除了公布放映的32部影片、預告片，由超視覺藝術家黃彥超創作的影展主視覺外，影展大使、新科金曲歌后徐佳瑩也正式現身。

徐佳瑩笑說，接下影展大使的時候，金曲獎還沒舉行，沒料到今天會以歌后的身分出席，這也是她奪下金曲歌后榮銜後，首次出席公開活動，過去的2個禮拜都與家人、朋友吃飯慶祝；現在的重心都放在年底的演唱會，之前已辦過幾場次，未來在演出內容上有所改變，正在努力準備中。

對於多元成家與LGBT多元性別的權益，徐佳瑩一直非常支持，也很關心。她坦承有許多不知道的領域，包括法規等，不便發言，但強調同志也應擁有被保護、彼此支持的權利，自由選擇要不要與一個人共度一輩子的權利：「奮力追求愛的樣子，很令人感動」。她也表示，在感情領域裡，每個人都是一樣的，自己演唱的每一首歌曲，是每一個人的歌，也是每位同志朋友的歌，反而不會特別想為同志朋友寫歌。

身為影展大使，徐佳瑩對32部片有初步了解，目前最想看的是菲律賓的《菲完美告別式》，以及《變裝皇后拳擊手》。她表示，平常也會看同志片，例如《冥王星早餐Breakfast on Pluto》、《以你的名字呼喚我Call Me by Your Name》都看了好幾次，非常喜歡。

本屆酷兒影展有32部來自世界各國精采影片，7月21日套票首賣，8月24日至9月16日在台北光、台中、台南、高雄等四城聯映，預計放映90場，並舉辦20場活動講座。相關訊息請洽官方網站。

(旺報 )

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