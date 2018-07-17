瓊斯盃》中華藍不敵伊朗 3連勝止步嘗首敗

中華藍17日不敵伊朗，3連勝止步，陳盈駿13分、7籃板。(中華籃協／資料照)

友善列印
中時電子報

中華隊在第40屆瓊斯盃國際籃球邀請賽一日兩敗，繼白隊小老弟不敵印尼隊之後，藍隊老大哥也在晚間迎戰西亞強敵伊朗時下半場被打爆，光是第三節就被投進5顆三分球，一度落後高達20分，最終75比87敗陣，3連勝止步，伊朗則奪得3連勝，緊追拿下4連勝的加拿大。

17日雖然是平時上班日，但仍吸引了近2500名喜愛籃球的民眾來到新北市新莊體育館，可惜藍白兩隊都以落敗收場，白隊苦吞4連敗，而藍隊則是嘗首敗，本屆想要進前三難度頗高。

中華藍開賽打得相當強勢，劉錚與胡瓏貿聯手幫助球隊取得領先優勢，但伊朗非省油燈，約瑟夫單節攻下12分，25比18逆轉超前。

第二節在黃聰瀚領軍下打出8比0攻勢要回領先優勢，緊接著陳盈駿完成「四分打」，中華藍30比27領先，但法喜德連飆兩顆三分球，半場打完伊朗38比36領先。

易籃再戰，伊朗隊打點戰術奏效，法喜德飆進3個三分冷箭，就連長人約瑟夫也投進1顆，伊朗單節攻下27分、砍進5記三分球，將領先差距擴大至16分。

決勝節，中華藍在落後到20分之後終於有人挺身而出，周儀翔飆進兩顆三分球，單節攻下11分，黃聰瀚也貢獻1顆三分球，幫助中華隊在最後1分25秒的時候追到10分落後差距，可惜簡浩和陳盈駿搶投三分球失手，法喜德與莫賓掌握四次罰球機會，最終以12分之差拿下3連勝。

輸在第三節的中華藍隊，18日將休兵一天，19日晚上7點迎戰另一支強敵加拿大，想要取得本屆前三名，此役有著輸不得的壓力。劉錚15分、5籃板最佳，陳盈駿13分、7籃板，周儀翔11分。

伊朗的攻勢完全集中在三人的身上，約瑟夫兩分球13投11中，投籃命中率高達85%，30分、12籃板簡直如入無人之境，法喜德25分，5記三分冷箭射穿中華藍防線，莫賓12分，全隊26罰22中，讓地主球迷抱憾而歸。

(中時電子報)

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