搶攻父親節商機　康生健康科技推「Concern父愁者聯盟」系列商品搶市

2018年07月17日 22:56 工商 曾麗芳

白如娟表示，預算在5

父親節將至，台中健康器材業者看準父親節的送禮商機，紛紛推出健身器材搶攻市場！其中，康生健康科技（Concern）針對消費者的預算，推出三款專為爸爸量身訂做、售價從4,000多元至2萬元不等的「Concern父愁者聯盟」系列商品，且祭出早鳥優惠價搶客。

從代工發跡的康生健康科技，多年前自創康生（Concern）品牌、研發各種健康器材，包括魔法機、時尚小沙發等產品，在名人例如電音歌后謝金燕代言下，產品熱銷、締造銷售佳績。

為搶攻父親節送禮市場，康生健康科技董事長白如娟表示，對於預算較高的消費者，建議可採購「Easy gogo音律健走跑步機」，這是一部全天候跑步機，無須外出就可以在家中輕鬆健走或慢跑，並配備有手握測心跳裝置、可以隨時監視運動心跳，以及具備可以邊運動邊聽音樂的藍芽音箱；最重要的是輕巧收折、方便移動，收合後還可當置物桌面使用，符合都會居家及全天候運動的需求。

至於預算在5,000元以內的消費者，「Easy gogo無線筋舒福夾揉按摩帶」是個好選擇。這款按摩帶首創獨家夾揉同步、無線設計，按摩帶可以隨身帶著走，走到哪按到哪的按摩帶，仿真人手感深度夾揉按摩，無論肩、頸、小腿肚、腹部等部位均可按摩，適合送給父母親使用。白如娟預估，單是父親節期間，按摩帶可銷售數萬個。

白如娟也很推薦「新二代加拿大原木百石桑拿屋」，又稱「乾式泡腳機」，免用水、不怕漏電、不沾濕，配備獨家120顆遠紅外線電氣石，在家就能享受森林浴；也可同時放入中草藥包，暖足、養生、保健皆適宜。

白如娟表示，自即日起至8/7於康生官網訂購上述「Concern父愁者聯盟」系列商品，可享折扣千元的早鳥優惠價。

(工商 )