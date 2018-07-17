美軍F35實戰部署 隱形反艦導彈嚴重威脅共軍

2018年07月17日 22:19 中時電子報 盧伯華

最近美國洛克希德馬丁宣布加快第5代隱形戰機F-35的量產速度，同時將加快海軍與陸戰隊的F-35B、F-35C實戰化部署，尤其是配備射程達300公里的新型JSM隱形反艦導彈，更是對大陸航母與水面艦艇構成重大威脅。

大陸《鳳凰軍事》一則關於F-35的深度報導指出，洛馬公司宣佈目前F-35的產能是每1.5天就能造出一段F-35中段機身，每條生產線年產量為160架，而且生產速度還可以再提升。

報導指出，已經有少量F-35B和F-35C進行實戰化部署，F-35產能提高後，美軍也將加快在兩棲攻擊艦和航母上替換F-18和AV-8B戰鬥機的進度。而航母與兩棲攻擊艦換裝F-35B與F-35C之後，會擁有更強的制空能力，尤其是面對三代戰機（如大陸現有的殲-15）時，F-35的航電與隱身優勢，會讓殲-15在對戰時變得非常被動。共軍新型空對空導彈如PL-10固然相當先進，但F-35配備新式AIM-9X導彈，可以用導彈優勢彌補其機動性的缺憾。

報導說，F-35對於大陸航母最大的威脅則是其使用的JSM聯合打擊反艦導彈。雖然這款導彈的海基型剛成為美國海軍下一代護衛艦反艦導彈，但其實JSM可以說為F-35彈倉量身定做，射程高達300Km，設計時突出了「靜默打擊」，不僅導彈本身採取隱形彈體設計，還採用了末端紅外導引，配合F-35的光電雷達，在整個打擊過程中可以做到不發出電磁波，以應對日益先進的雷達和信號告警系統。

而F-35憑借其隱形功能，可以充分利用航母編隊各艦之間的雷達盲區，不僅能使用JSM導彈直接攻擊，還可以發揮網絡平台作用，為在遠距離投放LRASM反艦導彈的F-18，B-1等戰機提供目標信息，發揮LRASM導彈遠射程的性能。

JSM雖然戰鬥部只有120Kg，但是因為採用了紅外匹配系統，不僅能利用不同的紅外信號區分不同船隻，找出艦隊中最有價值的艦艇進行攻擊，還能分出船隻的不同位置，做到專打「命脈」 。航母雖然難以擊沉，但是JSM可以通過紅外信號，做到能專打艦橋、雷達設施、飛機升降機等重要「軟目標」，讓航母失去偵測能力與作戰能力，或讓航母編隊喪失護衛功能。

報導最後說，正因為F-35+JSM的組合極具威脅性，所以大陸應加快艦載5代機研發，並學習美軍的思路，加大配套的新型反艦導彈和空空導彈的研發力度，才能在空戰中有效戰勝F-35。此外，美軍這個新的戰術組合，未來艦載反隱形雷達的重要性不言而喻，航母的護衛艦艇和預警機上應當加快部署反隱身雷達，才能真正對抗這種新威脅。

(中時電子報)