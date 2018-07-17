愛買點數變現金 最高換600元

愛買新品高露潔大膽愛牙膏130g x 2，24日前原價349元、會員價299元，送HAPPY GO 50點。（愛買提供）

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愛買小太陽9吋循環扇TF-919B，24日前原價588元、會員價399元，送HAPPY GO 50點。（愛買提供）

報導郭家崴

愛買門檻最低、可兌換現金最多的「點點成金」活動，即日起提前為中元暖身，24日前持HAPPY GO卡、身分證件及當日不限金額消費發票，銷100點可兌換50元、200點換100元、500點換300元，最高銷1000點換600元十足現金紅利券，較平日33點換10元價值翻倍。

這次活動預計送出2400萬元現金券；與百項熱銷品最低58折起，打破消費100元兌換1點規範，單件最高送50點，累積送HAPPY GO點數2000點，同步回饋超過600萬名HAPPY GO會員，號稱年度最強會員回饋。

百項熱銷品包含高露潔新品大膽愛牙膏、桂格高鐵高鈣奶粉、克寧高鈣全家人奶粉、五月花頂級蓬厚柔三層抽取式衛生紙、小太陽9吋循環扇等，任一單品買就送50點；UCC黑咖啡無糖組、金蘭醬油、雅芳北海道雪紅豆雪糕、毛寶全效柔軟洗衣精等商品送20點。

因應夏季個人清潔商品清爽、抗油款熱賣，也推出夏季個人清潔保養及生理用品滿688元送100元現金折價券，包括洗髮沐浴用品、臉部清潔防曬、臉部保養、染髮、衛生棉等品項；我的美麗日記面膜系列則有買一送一優惠。

(中時 )

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