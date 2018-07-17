新天地台中百匯餐廳暑假推海陸盛宴大餐

2018年07月17日 22:58 工商 曾麗芳

新天地百匯餐廳推出「西西里紅醬香料肉丸」等多款新菜色及壽星優惠，讓消費者整個暑假放肆吃！（圖／曾麗芳）

「主廚特製香料戰斧牛排」選用美國Choice等級牛肉，美味媲美和牛！（圖／曾麗芳）

搶攻暑假與父親節餐飲商機，新天地餐飲集團台中北區旗艦店暑假期間推出「《犇》海陸盛宴」促銷活動，每日晚餐時段，裝滿海鮮與鮮蔬料理的「經典阿甘船長餐」端上餐桌；假日午晚餐時段，再加碼「主廚特製香料戰斧牛排」，還有多款新菜色及壽星優惠，讓消費者整個暑假放肆吃！

新天地表示，吃到飽的餐檯上海鮮總是取餐熱點，除了廣受好評的現點現做各式料理，這次主廚推薦的主菜之一「經典阿甘船長餐」，以海鮮料理原始風味，加上美式飲食風格的豪邁精神搭配各類鮮蔬，佐以肯瓊醬汁，以桶盛裝由服務人員送到餐桌，讓食材吸附湯汁更入味，體驗異國的飲食風味別具滋味，另有香蒜口味可供選擇！

主菜之二「主廚特製香料戰斧牛排」，選用美國Choice等級牛肉，真空醃漬香料48小時，高溫烘烤至外皮焦酥，恰好的油花分佈，鎖住七分熟的肉汁甜味及Q勁，老饕吃法則是選擇帶骨的部位，夾雜筋與肉的軟嫩，美味媲美和牛！

還有「西西里紅醬香料肉丸」、「日式炸大蝦」、「美式現剝炸生蠔」、「地中海香料辣雞翅」、「黃金大阪燒」等新菜色；此外，新天地推出季節限定國產香蕉甜點，以實際行動支持蕉農，餐後甜點區新增二款香蕉甜點「香蕉奶油塔」與「香蕉蛋糕」，推廣食當季的飲食風潮。

新天地台中北區旗艦店平日周一至周五午、晚餐時段，2人同行享9折優惠；3人同行享85折優惠；7、8月份的壽星，可享4人同行壽星本人免費招待，不限平假日！

此外，父親節當天雖然是周三，新天地自助百匯特別加碼端出「主廚特製香料戰斧牛排」及「經典阿甘船長餐」，爸爸本人用餐，即可參加1次抽獎活動，最大獎是免費自助餐單人招待券1張（平假日均適用）；新天地東區店馥樂詩8/4-8/8期間則推出，點用分享餐加88元即可升級龍蝦湯1份，每人皆可加價升級！

(工商 )