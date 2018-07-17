台灣曾是家具王國 5匠師半世紀風華在台南家博館登場

2018年07月17日 23:25 中時 曹婷婷

王漢松老師被譽為臺灣傳統家具之父，堪稱臺灣傳統細木作界的巨擘。(台南家具產業博物館提供)

游禮海是一位工藝躍入藝術領域的奇才，也是國家薪傳獎得主。(家博館提供)

李萬財 老師作品曾獲選為北京保利拍賣競拍品，並且是第一件華人作品被英國維多利亞與艾伯特博物館典藏的大師。(家博館提供)

有現代魯班之稱，是臺灣國寶級木藝大師之一的黃俊傑老師。(家博館提供)

技冠群雄的王登發完美詮釋了家具，是第二屆魯班獎得主。(家博館提供)

台灣家具曾經享譽國際，木業由繁盛走向沒落，不過，仍有一群堅守技藝的人懷抱堅毅與熱情，努力開創木家具產業；台南家具產業博物館舉辦「《師說》～半世紀匠師風華特展」，是一場以木工職人為主題的深度展覽，回顧游禮海、李萬財、王漢松、黃俊傑、王登發5位重量級大師登峰造極畢生心血。

台南家具產業博物館指出，每位大師都是榫卯家具翹楚，從5位匠師不同背景，可以窺見台灣家具原型與精湛技藝，也可回顧台灣家具產業脈絡更迭。

北部由游禮海老師及李萬財老師為代表，大溪是製作神桌的重鎮，來自大溪的游禮海製作神桌30年之久，從早期漢式學成回台北做西式，爾後中西合璧，以中式傳統木工加西洋雕花為主，後來又演變到中式，一直到本土台式，獲獎無數，後期轉而純粹木雕藝術，是工藝躍入藝術的奇才，也是國家薪傳獎得主。

李萬財木藝生涯近60載，將儒釋道的東方人文思想，作為家具設計基礎，作品曾獲選為北京保利拍賣競拍品，也被收藏界譽為超越一片仿古風氣的「當代東方美學」實踐者，更是第一件華人作品被英國維多利亞與艾伯特博物館典藏的大師。

中部則推王漢松老師，堅持泉州派古法，作品結合傳統榫卯、鑲嵌、雕刻等技巧轉化，不斷創造新的藝術品，堪稱台灣傳統細木作界巨擘。其後將技藝傳承子女、提攜後進，受文建會之邀擔任「台灣傳統家具細木作王漢松技藝傳習計畫，因此也被譽為台灣傳統家具之父。

東部為首的黃俊傑老師有「現代魯班」之稱。他在公東工高工畢業前都是做西洋家具，接受德國與瑞士師資引進技術，退伍後才製作人生第一件中式家具，其以西方技術為基礎，中學為體西學為用，作品師法自然，把天地之間的靈感融在木器裡面，獲獎不計其數，是台灣國寶級木藝大師之一。

南部則首推永興家具廠務部廠長王登發，木藝生涯數十年，具備深厚紮實家具製作基礎；與樹德科技大學盧圓華教授合作共同開發大器系列與自然系列，獲得2001外貿協會G-MARK認證與國家工藝獎的殊榮；舉凡工程、裝修、家具、工藝都處理的遊刃有餘，為現代匠師開啟另一條康莊大道。

《師說-半世紀匠師風華展》展覽即日起至0191月14日在台南‧家具產業博物館－工藝美術館展出。

(中時 )