陸戰隊暑期兩棲戰鬥營吸引高中大專生體驗　搭乘AAV-7突擊車海灘飆速直呼太酷了

2018年07月17日 23:24 中時 王錦河

海軍陸戰隊16至19日在左營陸戰隊營區舉辦「全民國防暑期戰鬥營：兩棲勇士挑戰營」活動，吸引140多位高中和大專生報名參加，且女多於男，學員們17日在桃子園海灘搭乘AAV-7兩棲突擊車體驗馳騁海灘速度感，並在沙灘上開心奔跑。（王錦河攝）

海軍陸戰隊16至19日在左營陸戰隊營區舉辦「全民國防暑期戰鬥營：兩棲勇士挑戰營」活動，吸引140多位高中和大專生報名參加，學員們17日在桃子園海灘搭乘AAV-7兩棲突擊車體驗馳騁海灘的快感。（王錦河攝）

海軍陸戰隊16至19日在左營陸戰隊營區舉辦「全民國防暑期戰鬥營：兩棲勇士挑戰營」活動，吸引140多位高中和大專生報名參加，且女多於男，學員們17日在桃子園海灘搭乘AAV-7兩棲突擊車體驗馳騁海灘速度感，不少初次參加的女同學都表示太酷了。（王錦河攝）

海軍陸戰隊暑期兩棲戰鬥營吸引140多位高中和大專生報名參加，且女多於男，學員們17日在桃子園海灘搭乘AAV-7兩棲突擊車體驗。（王錦河攝）

海軍陸戰隊暑期兩棲戰鬥營吸引140多位高中和大專生報名參加，且女多於男，學員們17日在登陸戰車大隊火牛營區搭乘AAV-7兩棲突擊車，準備前往桃子園海灘體驗馳騁海灘的快感。（王錦河攝）

雙胞胎兄弟江耘珵（左）和江耘淮（右）、陳雅涵（右二）、陳泳瑜（左二）4位參與陸戰隊暑期兩棲戰鬥營的學員17日在登陸戰車大隊火牛營區AAV-7兩棲突擊車旁受訪，暢談感受並一同合影，其中3人將來想投入軍旅。（王錦河攝）

陸戰隊暑期兩棲戰鬥營吸引140多位高中和大專生報名參加，且女多於男，學員們17日在登陸戰車大隊火牛營區集合準備搭乘AAV-7兩棲突擊車體驗。（王錦河攝）

1位參與陸戰隊暑期兩棲戰鬥營的女學員17日在登陸戰車大隊火牛營區準備搭乘AAV-7兩棲突擊車體驗馳騁速度感，火紅鍍膜墨鏡倒映出穿著陸戰隊紅 T-shirt 學員的身影。（王錦河攝）

陸戰隊暑期兩棲戰鬥營學員們17日在登陸戰車大隊火牛營區參觀AAV-7各型兩棲突擊車並登車體驗。（王錦河攝）

陸戰隊暑期兩棲戰鬥營學員們17日在登陸戰車大隊火牛營區參觀AAV-7各型兩棲突擊車。（王錦河攝）

陸戰隊暑期兩棲戰鬥營學員們17日在登陸戰車大隊火牛營區參觀AAV-7各型兩棲突擊車並登車體驗。（王錦河攝）

陸戰隊暑期兩棲戰鬥營學員們17日在登陸戰車大隊火牛營區搭乘AAV-7兩棲突擊車，準備前往桃子園海灘體驗馳騁速度感。（王錦河攝）

陸戰隊暑期兩棲戰鬥營學員們17日在登陸戰車大隊火牛營區搭乘AAV-7兩棲突擊車，AAV-7駕駛（右）準備載學員前往桃子園海灘體驗馳騁速度感。（王錦河攝）

陸戰隊暑期兩棲戰鬥營學員們17日在登陸戰車大隊火牛營區搭乘AAV-7兩棲突擊車，準備前往桃子園海灘體驗馳騁速度感。（王錦河攝）

陸戰隊暑期兩棲戰鬥營學員們17日在桃子園海灘搭乘AAV-7兩棲突擊車體驗馳騁海灘的快感。（王錦河攝）

陸戰隊暑期兩棲戰鬥營學員們17日在桃子園海灘搭乘AAV-7兩棲突擊車體驗。（王錦河攝）

陸戰隊暑期兩棲戰鬥營學員們17日在桃子園海灘搭乘AAV-7兩棲突擊車，伴隨引擎轟隆聲夾雜塵土飛揚，空氣中彌漫柴油氣味，體驗難得的軍旅生活。（王錦河攝）

陸戰隊暑期兩棲戰鬥營學員們17日在登陸戰車大隊火牛營區搭乘AAV-7兩棲突擊車體驗馳騁海灘速度感，返回營區後學員們露出開心笑容。（王錦河攝）

陸戰隊暑期兩棲戰鬥營學員們17日在登陸戰車大隊火牛營區開心合影。（王錦河攝）

陸戰隊去年暑期兩棲戰鬥營吸引約160位高中大專生報名參加，且女多於男，學員們在桃子園海灘搭乘AAV-7兩棲突擊車體驗馳騁海灘的快感。（王錦河攝）

陸戰隊去年暑期兩棲戰鬥營吸引約160位高中大專生報名參加，且女多於男，學員們在桃子園海灘搭乘AAV-7兩棲突擊車體驗，1位女學員跟隨隊伍行經海灘時舉手敬禮。（王錦河攝）

陸戰隊去年暑期兩棲戰鬥營吸引約160位高中大專生報名參加，且女多於男，學員們在桃子園海灘搭乘AAV-7兩棲突擊車體驗，合影後學員向前快跑。（王錦河攝）

陸戰隊去年暑期兩棲戰鬥營吸引約160位高中大專生報名參加，且女多於男，學員們在火牛營區搭乘AAV-7兩棲突擊車，準備前往桃子園海灘體驗馳騁快感。（王錦河攝）

陸戰隊去年暑期兩棲戰鬥營1位女學員們在火牛營區戴上鋼盔，準備搭乘AAV-7兩棲突擊車前往桃子園海灘體驗馳騁快感。（王錦河攝）

陸戰隊去年暑期兩棲戰鬥營學員們在火牛營區搭乘AAV-7兩棲突擊車，準備前往桃子園海灘體驗馳騁快感。（王錦河攝）

陸戰隊去年暑期兩棲戰鬥營學員們在火牛營區搭乘AAV-7兩棲突擊車，準備前往桃子園海灘體驗馳騁快感。（王錦河攝）

陸戰隊去年暑期兩棲戰鬥營學員們在桃子園海灘搭乘AAV-7兩棲突擊車體驗並開心合影。（王錦河攝）

海軍陸戰隊16至19日在左營陸戰隊營區舉辦「全民國防暑期戰鬥營：兩棲勇士挑戰營」活動，吸引140多位高中和大專生報名參加，且女多於男，課程包括山地訓練、野外求生、水上救生、漂浮訓練、實彈射擊等，學員們17日在桃子園海灘搭乘AAV-7兩棲突擊車體驗馳騁海灘的快感，不少初次參加陸戰隊戰鬥營的女同學都表示太酷了，各項體驗課程都是難忘的經歷。

為期4天的陸戰隊暑期兩棲勇士挑戰營17日舉行第2天課程，上午實施水上救生和漂浮等課程，下午在登陸戰車大隊火牛營區先由教官介紹AAV7各型兩棲突擊車的性能和執行任務，隨即讓學員們分批搭乘6輛AAV7兩棲突擊車前往桃子園海灘，吹著海風體驗AAV7馳騁海灘的速度感，伴隨引擎轟隆聲夾雜空氣中彌漫的柴油氣味，不少留長髮的女學員髮絲迎風飄揚，海風飛沙拂面，儘情感受難得的戰車奔馳震憾感，直呼太酷了。

就讀中華醫事科技大學五專部護理系4年級的雙胞胎兄弟江耘珵和江耘淮一同參加兩棲戰鬥營，兄弟倆表示，當初看到戰鬥營的課程多元且充實，因而報名參加，且兄弟倆都有意投入軍旅，想成為部隊醫護軍人，參加兩棲戰鬥營後，兄弟倆都對陸戰隊的訓練和生活感興趣，將來從軍可能會優先選擇陸戰隊。

剛從斗六高中畢業考上中興大學的陳雅涵表示，戰鬥營的教官們對學員都很友善且很關照大家，之前曾在國家地理頻道看到兩棲蛙人的介紹，對於陸戰隊兩棲受訓學員勇於接受挑戰很佩服。家人也支持她將來報考軍校。

就讀台南新營興國高中即將升2年級的陳泳瑜表示，之前看到兩棲戰鬥營就很有興趣，這2天的課程太酷了，大家一同住在營區睡通舖，早上5點半就得起床，一整天的各種課程相當緊湊且很有趣，晚上9點50統一熄燈就寢，女生難得有機會體驗軍中生活，是很難忘的經歷，覺得學到很多，她說不來參加會後悔。

海軍陸戰隊表示，每年的暑期戰鬥營課程內容緊湊且豐富，對參與學員而言充滿驚奇與挑戰，戰鬥營除了安排各項參訪與實際體驗課程，並融入團體合作和競賽等元素，學員們可體驗難得的軍中生活，了解國軍建軍備戰的辛勞與重要，強化青年對國防事務的認知，建立全民國防共識。

(中時 )