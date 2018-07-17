向中國買3艘 泰國仍將自主研發建造小型潛艇

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中時電子報

泰媒報導，泰國政府已經批准撥款，開始著手自主設計建造排水量300噸以下、可載員10人的小型潛艇，預計2025年開始服役。

俄羅斯衛星通訊社引述《曼谷郵報》網路版報導，該項目總設計師指稱泰國首相帕拉育已批准撥款1.93億泰銖（約合台幣1.9億元），用於進行小型常規潛艇建造項目的設計工作。項目造價估計為10億泰銖（約合台幣9.8億元），將由國家預算撥款。預計該項目的小型潛艇或於4年後開始國家試驗，經過3年的試驗後於2025年左右開始服役。

報導說，泰國過去曾一度擁有潛艇艦隊，在1951年解散，泰國政府近20年來一直在討論重新組建潛艇艦隊的問題。1996年至2017年間，泰國海軍曾先後考慮從美國、英國、俄羅斯、德國等國採購常規潛艇，但由於海軍預算不足等種種原因，這些採購計劃均未能實現。

泰國2017年決定在4年內從中國採購3艘常規潛艇，第一艘元級S26T型潛艇的採購協議於4月簽訂，每艘潛艇的合同價格為135億泰銖（約合台幣132.5元）。但是泰國國內對此合約一直有很大的反對聲浪，反對者認為泰國應優先發展經濟，並改善民生。但泰國海軍總參謀長羅猜(Leuchai Ruddis)證實，該計劃並沒有要重審，未來將根據政府預算的開支情況，以7年的時間分期付款給中國。

(中時電子報)

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