「染獨」慘被陸封殺 柯宇綸爆罹憂鬱症人間蒸發

柯宇綸去年被舉報台獨，重挫他在大陸演藝事業。(本報系資料照)

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中時電子報
柯宇綸在新片《風再起時》戲分不輕，但大陸豆瓣網上的介紹資料完全找不到他名字。(翻攝豆瓣)

導演柯一正之子柯宇綸，原本主演電影《強尼凱克》預定在去年4月大陸上映，未料卻在上映前夕遭大陸網友舉報台獨，不僅電影上映被擱置，之後演出中港合資新片《風再起時》，他的名字也從大陸平台所有相關介紹資料中消失，形同被全面封殺。柯宇綸現在更被爆料，疑似因演藝事業一落千丈，憂鬱症復發，整個人宛如人間蒸發，連朋友都連絡不上他。

柯宇綸去年被舉報台獨，起底他過去挺太陽花運動的言行，不僅讓電影《強尼凱克》在陸被擱置上映，連帶重挫他演藝事業，片商為避免遭網友大規模抵制，更將他演出新片《風再起時》所有在大陸資料移除，演員名單、劇情簡介都找不到他名字。

據鏡週刊報導，柯宇綸被爆因此憂鬱症復發，不是把自己關在家裡，就是跑出去買醉，更因為他電話不接又關私人臉書，導致朋友找不到人，形同人間蒸發。不過柯宇綸經紀人已向週刊否認憂鬱症消息，直指是不實爆料。

國台辦新聞發言人安峰山去年在例行新聞發佈會上表示，有關部門已經表示不會允許持「台獨」立場和具有「台獨；言行的台灣藝人參與的影片在大陸上映，證實電影《強尼•凱克》在大陸的上映問題已經被擱置，「如果這些台灣藝人認識到台獨的錯誤和危害，從思想上、行動上發生轉變，我們持歡迎態度。」

(中時電子報)

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